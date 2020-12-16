Социальные стандарты обновят в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Облисполкомы и Мингорисполком с учетом специфики и развития инфраструктуры повысят социальные стандарты для административно-территориальных единиц, такая информация опубликована на Национально правовом портале.

Согласно постановлению Совета министров от 14 декабря №720, доля населения, которая будет иметь доступ к централизованному водоснабжению в городах и городских поселках, в 2021 году должна составлять не менее 85%, в 2026-м этот показатель планируют довести до 100%.

В агрогородках в 2021-м году этот показатель доведут не менее чем до 50%, в 2023-м – 70%, а в 2026-м должен составить не менее 85%.

Согласно нормативу отопления жилых помещений, температура должна составлять не менее 18 °C, а температура горячей воды - не менее 50°C. Притом вода должна подаваться ежедневно.

Освещение и обучение

Удельный вес освещения улиц составит 85%, а с усовершенствованным покрытием 60%. Наличие общественных уборных в городах и городских поселках составит не менее одной на 1 тысячу человек.

Местами в учреждениях дошкольного образования должны обеспечить не менее 85%, а для детей пятилетнего возраста должны быть охвачены подготовкой к школе на 100%.

Для дошкольников нормативы бюджетной обеспеченности на одного человека будут составлять не менее 2,2 тысяч белорусских рублей в год. Для школьников – 1,7 тысяч, а ученика в специальных, вспомогательных школах-интернатах, коррекционных центрах — 7,9 тысяч. Для учащихся профессионально-технических учреждений образования – 3,8 тысяч. Также будет удвоен норматив для учреждений допобразования на одного ученика – 120 рублей в год.

Число компьютерной техники также планируют увеличить в учебных заведениях. На 10 человек теперь будет приходиться 1 компьютер. Компьютерных классов станет не менее двух. Кроме этого, допускается использование портативных компьютеров.

Полный список можно посмотреть на сайте Национального правового портала.

Постановление вступает в силу 1 января 2021 года.

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