В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен

В Беларуси создают онлайн-платформу для отслеживания цен. Она будет работать с использованием данных системы контроля кассового оборудования. Об этом рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, сообщает БЕЛТА.

Картун рассказал, что антиинфляционной программой на 2021-2023 годы предусмотрено введение системы онлайн мониторинга цен в торговых сетях.

На платформу будет приходить информация о росте или падении цен и динамике продаж.

Для начала в программу войдет около 100 основных товаров, информация о которых будет считана с системы контроля кассового оборудования Министерством по налогам и сборам и передана в Минторг. В дальнейшем планируется отслеживание позиций, имеющих заметное влияние на рост инфляции.

Андрей Картун рассчитывает, что таким образом будет легче оцифровать процесс мониторинга цен.