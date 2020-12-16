|
В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен
16.12.2020 09:25 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси создают онлайн-платформу для отслеживания цен. Она будет работать с использованием данных системы контроля кассового оборудования. Об этом рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун,
Картун рассказал, что антиинфляционной программой на 2021-2023 годы предусмотрено введение системы онлайн мониторинга цен в торговых сетях.
На платформу будет приходить информация о росте или падении цен и динамике продаж.
Для начала в программу войдет около 100 основных товаров, информация о которых будет считана с системы контроля кассового оборудования Министерством по налогам и сборам и передана в Минторг. В дальнейшем планируется отслеживание позиций, имеющих заметное влияние на рост инфляции.
Андрей Картун рассчитывает, что таким образом будет легче оцифровать процесс мониторинга цен.
Напомним, сейчас для покупателей Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси работают над созданием онлайн-платформы для отслеживания цен. Она будет работать с использованием данных системы контроля кассового оборудования.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)