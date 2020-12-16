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Выпускающего редактора Onliner.by, который провел три дня на Окрестина, оштрафовали на 810 рублей
16.12.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным
Николая Градюшко задержали 13 декабря рядом с домом. Из РУВД его перевели на Окрестина. Журналиста судили по ст. 23.34 КоАП. Как
Напомним, по данным ГУВД Мингорисполкома, в прошлое воскресенье в Минске
Известно, что Станислава Ивашкевича также оштрафовали. За нарушение ст. 23.34 КоАП он должен будет заплатить 50 базовых (1350 рублей),
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В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным телегра-канала Onliner.by, их сотрудника оштрафовали на 30...
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