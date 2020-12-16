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Выпускающего редактора Onliner.by, который провел три дня на Окрестина, оштрафовали на 810 рублей

16.12.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным телеграм-канала Onliner.by, их сотрудника оштрафовали на 30 базовых (810 рублей).


Фото: Onliner.by

Николая Градюшко задержали 13 декабря рядом с домом. Из РУВД его перевели на Окрестина. Журналиста судили по ст. 23.34 КоАП. Как пишет Onliner.by, Николай вину не признал и пояснил, что ходил в магазин. В итоге суд решил оштрафовать его на 30 базовых.

Напомним, по данным ГУВД Мингорисполкома, в прошлое воскресенье в Минске задержали более 300 человек. Кроме Николая Градюшко, в этот день в РУВД оказались корреспондент Белсата Станислав Ивашкевич, а также фотограф Геннадий Вератинский.

Известно, что Станислава Ивашкевича также оштрафовали. За нарушение ст. 23.34 КоАП он должен будет заплатить 50 базовых (1350 рублей), сообщает телеграм-канал Белсата.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района Минска рассмотрели дело выпускающего редактора Onliner.by Николай Градюшко. По данным телегра-канала Onliner.by, их сотрудника оштрафовали на 30...
 
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