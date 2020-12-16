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Жители Новой Боровой присоединились к глобальному танцевальному челленжу ,,Иерусалим,,
16.12.2020 12:05 — Новости Общества |
Жители Новой Боровой присоединились к глобальному танцевальному челленжу ,,Иерусалим,,. Уже полгода почти каждый день мы проводим время в компании лучших людей — вместо того, чтобы скучать в четырёх стенах вернувшись с работы.
За это лето соседи стали нашими самыми лучшими и самыми надежными друзьями. То же самое произошло с миллионами белорусов по всей стране.
Мы все стали ближе друг другу и стены, которые раньше разделяли людей, живущих в одном дворе, рухнули в каждом большом городе и маленьком городке. Многие из нас впервые узнали друг друга — и оказалось, что у нас так много общего!
Возможно, кто-то ещё не придумал, как провести время с соседями сейчас, когда похолодало.
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Уже полгода почти каждый день мы проводим время в компании лучших людей — вместо того, чтобы скучать в четырёх стенах вернувшись с работы. За это лето соседи стали нашими самыми лучшими и самыми надежными друзьями. То же самое произошло с миллионами белорусов по всей стране.
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