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Жители Новой Боровой присоединились к глобальному танцевальному челленжу ,,Иерусалим,,

16.12.2020 12:05 — Новости Общества |  
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Жители Новой Боровой присоединились к глобальному танцевальному челленжу ,,Иерусалим,,. Уже полгода почти каждый день мы проводим время в компании лучших людей — вместо того, чтобы скучать в четырёх стенах вернувшись с работы. 

За это лето соседи стали нашими самыми лучшими и самыми надежными друзьями. То же самое произошло с миллионами белорусов по всей стране. 

Мы все стали ближе друг другу и стены, которые раньше разделяли людей, живущих в одном дворе, рухнули в каждом большом городе и маленьком городке. Многие из нас впервые узнали друг друга — и оказалось, что у нас так много общего!

Возможно, кто-то ещё не придумал, как провести время с соседями сейчас, когда похолодало. 

 

 

 
 
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Уже полгода почти каждый день мы проводим время в компании лучших людей — вместо того, чтобы скучать в четырёх стенах вернувшись с работы. За это лето соседи стали нашими самыми лучшими и самыми надежными друзьями. То же самое произошло с миллионами белорусов по всей стране.
 
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