Большая модернизация. Нижнюю площадку Скидельского рынка в Гродно частично закрыли на ремонт

Источник материала: Tut.by

Нижнюю площадку гродненского Скидельского рынка частично закрыли на ремонт. В скором времени старые прилавки с навесами заменят современными павильонами. Модернизация будет проходить поэтапно, первая очередь работ уже стартовала, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Работы пока проходят не на всей нижней площадке, а только той ее части, где последние годы размещались так называемые «металлисты». Их, к слову, переселили на прежнее место около железной дороги.

Как рассказали в администрации Центрального рынка, на нижней площадке пройдет модернизация. Главное изменение — вместо обычных столов с навесами появятся павильоны, и в итоге нижняя площадка будет выглядеть примерно так, как выглядит мини-рынок на Ольшанке. Количество торговых мест после реконструкции увеличится.









Сейчас идет первый этап работ — подготовительный. Строители укрепляют бетонную стену со стороны «Зеленого мира». Этот этап планируют закончить в январе 2021 года. Окончательные сроки завершения реконструкции не уточняются.