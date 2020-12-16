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Большая модернизация. Нижнюю площадку Скидельского рынка в Гродно частично закрыли на ремонт

16.12.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нижнюю площадку гродненского Скидельского рынка частично закрыли на ремонт. В скором времени старые прилавки с навесами заменят современными павильонами. Модернизация будет проходить поэтапно, первая очередь работ уже стартовала, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Работы пока проходят не на всей нижней площадке, а только той ее части, где последние годы размещались так называемые «металлисты». Их, к слову, переселили на прежнее место около железной дороги.

Как рассказали в администрации Центрального рынка, на нижней площадке пройдет модернизация. Главное изменение — вместо обычных столов с навесами появятся павильоны, и в итоге нижняя площадка будет выглядеть примерно так, как выглядит мини-рынок на Ольшанке. Количество торговых мест после реконструкции увеличится.



Сейчас идет первый этап работ — подготовительный. Строители укрепляют бетонную стену со стороны «Зеленого мира». Этот этап планируют закончить в январе 2021 года. Окончательные сроки завершения реконструкции не уточняются.

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Теги: Гродно
 
 
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Нижнюю площадку гродненского Скидельского рынка частично закрыли на ремонт. В скором времени старые прилавки с навесами заменят современными павильонами....
 
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