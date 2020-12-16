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По поручению президента: в Беларуси обновят закон о государственной службе
16.12.2020 13:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек - Sputnik. Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект о государственной службе, ее в Овальном зале представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Сегодня в Минске проходит заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания. Кроме внесений и изменений в закон "О государственной службе", депутаты в первом чтении рассмотрели и приняли законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения". Отмечая важность совершенствования закона о госслужбе с учетом современных реалий, Костевич сказала, что в неизменном виде он действует уже более 17 лет.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"(…) нуждается в пересмотре с учетом как практики применения, так и в связи с необходимостью определения новых перспективных направлений развития института государственной службы в изменившихся социально-экономических условиях", - цитирует министра агентство
По ее словам, главная цель преобразований - повышение эффективности государственного управления.
Костевич отметила, что систему государственных органов должны приходить "не случайные люди на краткосрочный период, а высокопрофессиональные, талантливые управленцы".
Министр уточнила, что проект закона был подготовлен по поручению главы государства, данного 26 июля 2018 года на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа государственной службы.
В проекте закона, в частности, закрепляется целостная система государственной службы, состоящая из государственной гражданской службы, военной службы, службы в военизированных организациях.
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