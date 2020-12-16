По поручению президента: в Беларуси обновят закон о государственной службе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек - Sputnik. Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект о государственной службе, ее в Овальном зале представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Сегодня в Минске проходит заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания. Кроме внесений и изменений в закон "О государственной службе", депутаты в первом чтении рассмотрели и приняли законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения". Отмечая важность совершенствования закона о госслужбе с учетом современных реалий, Костевич сказала, что в неизменном виде он действует уже более 17 лет.

"(…) нуждается в пересмотре с учетом как практики применения, так и в связи с необходимостью определения новых перспективных направлений развития института государственной службы в изменившихся социально-экономических условиях", - цитирует министра агентство БелТА .

По ее словам, главная цель преобразований - повышение эффективности государственного управления.

Костевич отметила, что систему государственных органов должны приходить "не случайные люди на краткосрочный период, а высокопрофессиональные, талантливые управленцы".

Министр уточнила, что проект закона был подготовлен по поручению главы государства, данного 26 июля 2018 года на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа государственной службы.

В проекте закона, в частности, закрепляется целостная система государственной службы, состоящая из государственной гражданской службы, военной службы, службы в военизированных организациях.

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