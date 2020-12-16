|
Витеблянину, который на акции «размахивал дубинкой» и «схватил за руки» силовика, дали 2 года
16.12.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 16 декабря приговорил 27-летнего резчика по дереву Владислава Маковецкого, которого
Прокурор в судебных прениях настаивал на том, что во время несанкционированного уличного шествия в Витебске 6 сентября Владислав Маковецкий подобрал резиновую дубинку и целенаправленно размахивал ею в сторону милиционера Александра Петровского, схватил его за руки и причинил ему физическую боль, а также устно угрожал ему.
Гособвинитель запрашивал для молодого человека 3 года колонии,
Адвокат Владислава Маковецкого заявила, что вину ее подзащитного судебное следствие не доказало и что в его действиях нет состава преступления. Обвинение не нашло свидетелей, которые подтвердили бы, что Маковецкий угрожал милиционерам.
В последнем слове Владислав Маковецкий отметил, что не причинил никому вреда.
Потерпевшие милиционеры — младший сержант Александр Петровский и старший сержант Дмитрий Федотов — потребовали компенсацию морального вреда (соответственно 500 и 200 рублей). Эти деньги они уже получили.
Процесс вела судья Снежана Киндеева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор запрашивал для молодого человека 3 года колонии общего режима.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)