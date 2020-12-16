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Витеблянину, который на акции «размахивал дубинкой» и «схватил за руки» силовика, дали 2 года

16.12.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 16 декабря приговорил 27-летнего резчика по дереву Владислава Маковецкого, которого обвиняли в насилии или угрозе насилия в отношении сотрудников милиции, к 2 годам колонии общего режима.


Владислав Маковецкий со своей самой знаменитой работой — ложкой из дуба длиной более 23 метров, которую сделал в соавторстве с двумя мастерами в Березино Минской области. Фото: «Могилевские ведомости»

Прокурор в судебных прениях настаивал на том, что во время несанкционированного уличного шествия в Витебске 6 сентября Владислав Маковецкий подобрал резиновую дубинку и целенаправленно размахивал ею в ​​сторону милиционера Александра Петровского, схватил его за руки и причинил ему физическую боль, а также устно угрожал ему.

Гособвинитель запрашивал для молодого человека 3 года колонии, сообщает «Віцебская вясна». Ему в итоге дали два года.

Адвокат Владислава Маковецкого заявила, что вину ее подзащитного судебное следствие не доказало и что в его действиях нет состава преступления. Обвинение не нашло свидетелей, которые подтвердили бы, что Маковецкий угрожал милиционерам.

В последнем слове Владислав Маковецкий отметил, что не причинил никому вреда.

Потерпевшие милиционеры — младший сержант Александр Петровский и старший сержант Дмитрий Федотов — потребовали компенсацию морального вреда (соответственно 500 и 200 рублей). Эти деньги они уже получили.

Процесс вела судья Снежана Киндеева.

Это уже четвертый процесс в Витебске по уголовным делам, возбужденным против участников уличных митингов, обвиняемых в насилии в отношении сотрудников милиции и должностных лиц (статьи 364 и 366 УК).

К 2,5 года колонии приговорили программиста Александра Кириленко, ремесленника Андрея Тимофеенко — к 2 годам колонии. Самый суровый приговор у Олега Ефременко — 4,5 года лишения свободы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Прокурор запрашивал для молодого человека 3 года колонии общего режима.
 
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