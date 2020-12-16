Женщина из Бреста пожаловалась в милицию на матерный разговор инспектора ИДН со школьниками. Вот что ей ответили

Источник материала: Tut.by

В начале ноября в Сети опубликовали аудиозапись разговора сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних со старшеклассниками средней школы № 20 Бреста. Разговор проходил на повышенных тонах и изобиловал матом. Брестчанка Людмила написала по этому поводу обращение в милицию. В конце ноября она получила ответ из Ленинского РОВД.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что произошло?

Аудиозапись разговора в СШ № 20 появилась в начале ноября. Милиционер пришел к старшеклассникам, чтобы провести профилактическую беседу, рассказывал, что не нужно нарушать закон, распивать спиртные напитки. Девятиклассник начал спрашивать о раненых во время протестов. Милиционер ответил на повышенных тонах, что будет разговор после встречи. И после отвел двух парней в другой кабинет.

На аудиозаписи слышно пятиминутное общение, в основном, правда, в формате монолога, который лишь изредка прерывается робкими репликами подростков.

— Что, б**я, кому непонятно, в кого чего стреляли? Шо тебе рассказать? Шо тебе более подробно рассказать? Че стреляли с автобусов? Рассказать, че стреляли с автобусов, когда возле ЦУМа? Потому шо это гнали, бл**ь, толпу, которая кидала кирпичи, бл**ь, в Брестский РОВД! Шо тебе еще рассказать, а?!

— Ну просто не разбирались, в кого уже стрелять, а в кого не стрелять, — говорит один из школьников.

— Да пох**й, правильно, шо не разбирались, бл**ь! Шо, надо было фамилию, может, спросить, или как там с вами сидел — удостоверение?! Вы че, еб*****сь, бл**ь?! Уже город в руинах бы лежал бы, бл**ь! Или вы думаете, это все омоновцы были? Я тоже, нах**й, со щитом стоял там на Машерова. Мне, бл**, приятно, думаешь, было ловить эти, бл**ь, петарды, камни, эту х**ню и все?! Ты сидишь там, говновопросы какие-то задаешь, бл**ь!

— Ну просто вы пришли, сказали, что на диалог. Ну, значит, диалог можно вообще иметь какой-то…

— Диалог, бл**ь, а не провокационные вопросы б**дские! И ты шо, думаешь, соскочил с уголовного дела и будешь сидеть там, бл**ь, х**й знает с каким лицом смотреть на меня, бл**ь, а?

— Я ж нормально смотрю, как я… — говорит уже другой подросток.

— Нормально, бл**ь! Знаешь, шо говорят нормальные люди? Мало п**зды дали, бл**ь! Девятого и дес… девятого никто не давал, бл**ь, десятого. Мало п**зды дали! И так оно и есть, бл**ь. Хоть сам не п**дил, а жалко, нах**й.

— Долб**бы вы, бл**ь, че вы, нах**й, хотите, че вам не хватает в этой жизни?! Че вам не хватает в этой жизни, скажите, а? Вам какой свободы не хватает, бл**ь?

— Ну вы пришли, хотели поговорить, вот и все.

— Я вас сюда привел, бл**ь, потому что я видел вашу реакцию на мое выступление. И ваши вопросы тупорылые, бл**ь!

Чего хотела неравнодушная брестчанка Людмила?

В своем обращении в милицию женщина попросила дать правовую оценку разговору милиционера со школьниками и предложила организовать для сотрудников органов внутренних дел курсы по связной и грамотной речи.

«Данное событие дискредитирует не только сотрудника МВД, но и администрацию школы. Я как родитель имею право знать, кто и как разговаривает с моим ребенком в школе», — указала в письме Людмила.

25 ноября ей пришел ответ из Ленинского РОВД Бреста.

Что ответили в милиции?

«Указанный в обращении факт нашел свое подтверждение, — сообщается в документе, — 1 октября 2020 года профилактическую беседу в ГУО «Средняя школа № 20 им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» проводил начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД администрации Ленинского района г. Бреста Наумовец Александр Сергеевич. К Наумовцу А.С. приняты меры реагирования и строго указано на неукоснительное соблюдение требований приказа МВД от 04.03.2013 № 67 «О правилах профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел».

Предложение организовать курсы для сотрудников милиции оставили без внимания, рассказала TUT.BY Людмила.