Преподаватель, который «мысленно поддерживал протест» и получил «сутки», рассказал, что это было

Источник материала: Tut.by

Кирилл Долгоруков — преподаватель физкультуры в БГУ. 30 ноября после очередной воскресной акции он оказался в суде. Возможно, информация о его процессе затерялась бы в череде других похожих, если бы не пометка волонтеров, сделанная во время заседания: «В протоколе указывал, что мысленно поддерживал митингующих, но участия не принимал». Эта фраза сразу же разлетелась по соцсетям и телеграм-каналам и уже успела стать мемом. О том, что означали эти слова и откуда они взялись, преподаватель рассказал TUT.BY.



Минск, 29 ноября 2020 года. Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: @motolkohelp

Суд назначил Кириллу 13 суток. Одну часть наказания он отбывал в Минске, вторую — в Барановичах, где заразился COVID-19. В субботу молодой человек освободился, сейчас он находится на больничном и рассказывает, с чего все началось.

— Я живу в Уручье (микрорайон Минска. — Прим. TUT.BY). Днем в воскресенье, 29 ноября, я вышел из дома в магазин. В это время по району шли две колонны. Заметив друг друга, они решили объединиться и направились навстречу одна одной, — делится наблюдениями собеседник. — Встреча должна была случиться под мостом, где я как раз проходил.

Однако объединиться, продолжает Кирилл, у них не получилось. Когда участники одной из колонн стали приближаться к мосту, а второй еще находились от него на расстоянии, подъехали силовики и начались задержания.



Скриншот из чата волонтеров

— Я не стал никуда убегать, решил, пока все утихнет, остаться под мостом. В какой-то момент силовики подбежали и ко мне. Сказали: «Иди сюда», я подошел, — описывает происходящее собеседник. — Меня посадили в автозак. И отвезли в Первомайское РУВД.

По словам молодого человека, никаких подробных показаний милиционеры у него не брали.

— Насколько я понял, они опросили одного парня, а потом по его рассказу всем составили стандартные протоколы. В моем, например, написали номера домов, рядом с которыми я в тот день даже не проходил, — вспоминает преподаватель. — Меня попросили почитать свой протокол и написать, что я думаю по этому поводу. Я указал, что согласен частично. Активного участия в марше я не принимал, но мысленно поддерживал протестующих.

— Как к вашей идее отнеслись милиционеры?

— Думаю, улыбнулись — и все.

«Судья сказала: следовательно, вы виноваты»

Дело Кирилла разбирали в суде Первомайского района. На процессе молодой человек был без адвоката и вину не признал. Когда судья, вспоминает, прочла его запись в протоколе, попросила объяснить, что значит «мысленно поддерживал».

— Я пояснил, что в тот день у меня было много дел, я не присутствовал на акции, но отрицательного отношения к протестующим у меня нет. Мое мнение: люди имеют право мирно выражать свою позицию, поэтому я мысленно поддерживал протестующих, — объясняет молодой человек, — Выслушав меня, судья сказала: следовательно, вы виновны — и назначила мне 13 суток. Адвокат подал жалобу на это постановление, но ответа до сих пор нет.

За все время ареста Кириллу передали всего одно письмо, хотя родные, друзья и студенты много ему писали, поэтому о том, что его суд стал таким резонансным, молодой человек узнал, только когда вышел на свободу. Шутит, до сих пор не понимает, почему эта история так «зацепила» людей. Даже известный российский журналист Алексей Пивоваров рассказал об этом случае на своем YouTube-канале.

— В Барановичах мне понравилось больше, чем на Окрестина, — сравнивает необычный опыт Кирилл. — Я бы даже так сказал: в СИЗО в Барановичах было отлично. Отношение персонала хорошее, еда тянет почти на звезду Мишлен. В общем, мы с сокамерниками дали этому месту четыре звезды.

Здесь же, в Барановичах, преподаватель заболел.

— Еще в камере мы с ребятами стали предполагать, что это COVID-19. Кости ломило, как при температуре, некоторые перестали ощущать запахи, — рассказывает собеседник. — После освобождения сделал тест, он оказался положительным.

Сейчас Кирилл дома выздоравливает.

— Ощутили популярность героя мема?

— Нет, но теперь есть повод прочесть «1984» Оруэлла, — шутит молодой человек. — Я сейчас получаю второе высшее образование на юрфаке. Во время процесса и при общении с сокамерниками я замечал такое количество нарушений, что вся эта ситуация придала мне еще больше мотивации лучше изучать право.