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В минском зоопарке поселилась пара песцов. Их назвали Леди и Бродяга

16.12.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском зоопарке поселилась пара песцов. Их назвали Леди и Бродяга. Подробности сообщают в зоопарке.


Фото: minskzoo.by

Белые псовые приехали в Минск из Жлобинского зоопарка. Это самка и самец, зовут их Леди и Бродяга. Песцов временно поселили в открытом вольере, где летом гуляли шимпанзе.

— Это новый опыт в содержании песцов для нашего зоотехника, ей пришлось изучать литературу об их содержании, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно, — отметили в зоопарке.

Типичные места обитания песцов в дикой природе — открытые тундры с холмистым рельефом, поэтому им будет комфортно в вольере, где есть возвышенности и много укромных местечек.

 
Теги: Минск
 
 
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Белые псовые приехали в Минск из Жлобинского зоопарка. Это самка и самец, зовут их Леди и Бродяга. Песцов временно поселили в открытом вольере, где летом гуляли...
 
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