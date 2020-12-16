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В минском зоопарке поселилась пара песцов. Их назвали Леди и Бродяга
16.12.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минском зоопарке поселилась пара песцов. Их назвали Леди и Бродяга. Подробности
Белые псовые приехали в Минск из Жлобинского зоопарка. Это самка и самец, зовут их Леди и Бродяга. Песцов временно поселили в открытом вольере, где летом гуляли шимпанзе.
— Это новый опыт в содержании песцов для нашего зоотехника, ей пришлось изучать литературу об их содержании, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно, — отметили в зоопарке.
Типичные места обитания песцов в дикой природе — открытые тундры с холмистым рельефом, поэтому им будет комфортно в вольере, где есть возвышенности и много укромных местечек.
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Белые псовые приехали в Минск из Жлобинского зоопарка. Это самка и самец, зовут их Леди и Бродяга. Песцов временно поселили в открытом вольере, где летом гуляли...
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