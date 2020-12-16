Источник материала: Tut.by

В минском зоопарке поселилась пара песцов. Их назвали Леди и Бродяга. Подробности сообщают в зоопарке.



Фото: minskzoo.by

Белые псовые приехали в Минск из Жлобинского зоопарка. Это самка и самец, зовут их Леди и Бродяга. Песцов временно поселили в открытом вольере, где летом гуляли шимпанзе.

— Это новый опыт в содержании песцов для нашего зоотехника, ей пришлось изучать литературу об их содержании, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно, — отметили в зоопарке.

Типичные места обитания песцов в дикой природе — открытые тундры с холмистым рельефом, поэтому им будет комфортно в вольере, где есть возвышенности и много укромных местечек.