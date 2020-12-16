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Руководителя БАЖ около трех часов допрашивали в СК. С чем связано уголовное дело, он сообщить не может

16.12.2020 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 16 декабря председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец был вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. Как сообщает БАЖ, допрос продлился около трех часов. С Андрея Бастунца взяли подписку о неразглашении материалов дела.


Фото: БАЖ

Руководителя БАЖ допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по части 3 статьи 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», часть 3 звучит как «Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет»).

Андрей Бастунец дал подписку о неразглашении материалов дела, поэтому никаких подробностей сообщить не может. Лишь уточняет, что дело не касается деятельности общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов».

Допрос продолжался примерно три часа и проходил в присутствии адвоката.

О том, что Андрея Бастунца вызывают на допрос в центральный аппарат СК, стало известно накануне, 15 декабря. Об этом главе БАЖ по телефону сообщил следователь.

Белорусская ассоциация журналистов — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или способствуют ее развитию. Последние месяцы БАЖ помогает членам организации, чьи права массово нарушаются.

 
 
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Утром 16 декабря председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец был вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. Как сообщает...
 
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