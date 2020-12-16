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«Это говорит о страхе власти». Познер и Сванидзе прокомментировали задержание белорусских журналисток

16.12.2020 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известные российские телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе высказались по поводу задержанных белорусских журналистов — корреспондента TUT.BY Катерины Борисевич и корреспондентов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, — которые обвиняются по уголовным статьям и находятся в СИЗО.


— Некоторое время тому назад я получил письмо от Марины Золотовой, главного редактора TUT.BY, который, с ее слов, является самым популярным белорусским интернет-ресурсом, — написал в Instagram Владимир Познер. — В этом письме она просит меня высказаться по поводу трех журналисток — Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и Катерины Борисевич, — которые содержатся в СИЗО и которым грозит тюремное заключение сроком в три года за то, что они… выполняли свою журналистскую обязанность. Разумеется, обвинение звучит иначе, но суть такова.

Вообще, когда сажают журналистов, это всегда — я настаиваю на этом — говорит о страхе власти. О стремлении власти заставить журналиста молчать, потому что власть боится правды, боится того, чтобы правду узнало общество. И это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего является режим господина Лукашенко.

То, что происходит в Белоруссии, то, как обращаются с протестующими, ведущими себя исключительно корректно, говорит о репрессивном, я даже позволил бы себе сказать, карательном характере режима.

Если кого и следовало бы судить, то это руководство этой страны, которое несет прямую ответственность за неслыханную жестокость, с которой так называемые силы порядка обращаются с теми, кто позволяет себе громко протестовать против режима, который по своей сути является бесчеловечным.

Николай Сванидзе обратился к Лукашенко.

— Александр Григорьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Александр Григорьевич, освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, оставьте журналистов в покое, дайте им выполнять свою работу.

Напомним, журналист TUT.BY Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом по ч. 3 ст. 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям», которое возбудила Генеральная прокуратура. Катерина в своей статье привела слова медика о том, что в крови у Романа Бондаренко не было алкоголя. Представители власти заявляли об обратном. Сейчас она находится в СИЗО на Володарского.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушек задержали 15 ноября после прямого эфира с «Площади перемен», где силовики жестко разогнали акцию протеста.

 
 
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Известные российские телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе высказались по поводу задержанных белорусских журналистов - корреспондента TUT.BY Катерины...
 
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