Без парада, но с салютом: как в Витебске отметят Новый год

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 16 дек – Sputnik. В этом году в программу празднования Нового года в областном центре внесли некоторые изменения, о грядущих мероприятиях рассказали в Витебском горисполкоме.

Одним из наиболее важных праздничных мероприятий будет акция "Зажжем елку вместе!"

"На мероприятии горожанам покажут представление с участием Дедов Морозов и Снегурочек, а также зажгут главную городскую елку", - сообщили Sputnik в Витебском горисполкоме.

Мероприятие состоится 18 декабря в 19:00 на Площади Победы.

Традиционный Парад Дедов Морозов в этом году впервые за 12 лет проходить не будет. Как отметили собеседники, данное решение было принято тяжело, но нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет рисковать здоровьем горожан.

Вторым крупным новогодним мероприятием должен стать праздничный концерт, который состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. Начнется концерт в час ночи и закончится в три. В два часа жителей Витебска порадуют салютом.

Кроме основных мероприятий, которые пройдут в центре Витебска, в городе планируют провести множество небольших праздничных концертов, встреч, выставок и акций, которые продлятся до Старого Нового года.

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