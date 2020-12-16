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Без парада, но с салютом: как в Витебске отметят Новый год
16.12.2020 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 16 дек – Sputnik. В этом году в программу празднования Нового года в областном центре внесли некоторые изменения, о грядущих мероприятиях рассказали в Витебском горисполкоме.
Одним из наиболее важных праздничных мероприятий будет акция "Зажжем елку вместе!"
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
"На мероприятии горожанам покажут представление с участием Дедов Морозов и Снегурочек, а также зажгут главную городскую елку", - сообщили Sputnik в Витебском горисполкоме.
Мероприятие состоится 18 декабря в 19:00 на Площади Победы.
Традиционный Парад Дедов Морозов в этом году впервые за 12 лет проходить не будет. Как отметили собеседники, данное решение было принято тяжело, но нынешняя
Вторым крупным новогодним мероприятием должен стать праздничный концерт, который состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. Начнется концерт в час ночи и закончится в три. В два часа жителей Витебска порадуют салютом.
Кроме основных мероприятий, которые пройдут в центре Витебска, в городе планируют провести множество небольших праздничных концертов, встреч, выставок и акций, которые продлятся до Старого Нового года.
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Традиционное праздничное шествие Дедов Морозов в городе на Двине в этом году проводиться не будет из-за эпидемиологический ситуации.
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