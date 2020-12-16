Депутаты предложили считать минимальную зарплату по-новому

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек - Sputnik. В Палате представителей планируют исключить минимальный потребительский бюджет и считать все выплаты исходя из бюджета прожиточного минимума, это упростит понимание гражданами закона, сообщает БелТА .

Сегодня в Минске состоялось заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Депутаты в первом чтении приняли законопроект "Об изменении законов".

Законопроект, посвященный вопросам социальных нормативов и минимальной зарплате, подготовлен для перехода на "единый социальный норматив", сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Семенчук.

Этот критерий будет влиять на политику белорусских властей в формировании уровня жизни и социальной защиты населения.

Считать минимальную зарплату по-новому

В настоящий момент минимальная заработная плата составляет 375 рублей. Новый законопроект предполагает устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на следующий год по республике".

По данным Национального статистического комитета Беларуси за III квартал 2020 года, 4,8 % граждан республики (более 455 тысяч человек) находятся за чертой бедности. Их ежемесячный доход ниже актуального прожиточного минимума (258,11 рублей). Зарплату меньше 500 рублей получают 42, 1% белорусов (3,9 млн человек).

Отказаться от минимального потребительского бюджета

Закон предусматривает исключение понятия "минимальный потребительский бюджет". Теперь все государственные выплаты населению будут считаться исходя из бюджета прожиточного минимума и социально-демографической группы, к которой относится человек.

"Закон становится более понятным для населения, потому что для простого человека не всегда ясно, что такое бюджет прожиточного минимума, минимальные потребительские бюджеты", - заявил Семенчук.

Бюджет прожиточного минимума на данный момент пересчитывается каждые пять лет, депутаты предложили сократить этот срок до трех лет, "чтобы учитывать текущие запросы населения".

Студенты больше не будут социально-демографической группой

Учащихся вузов исключат из перечня социально-демографических групп населения. Парламентарии объясняют это тем, что студентами становятся в разном возрасте. Многие из них уже работают, особенно те, что учатся на заочном и вечернем отделениях, подчеркнул Семенчук.

"Каждого студента надо рассматривать индивидуально, будь то ребенок-сирота, инвалид или он относится к любой другой категории, которая требует социальной защиты, и мы должны в этом плане работать", - пояснил парламентарий.

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