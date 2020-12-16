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Депутаты предложили считать минимальную зарплату по-новому
16.12.2020 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек - Sputnik. В Палате представителей планируют исключить минимальный потребительский бюджет и считать все выплаты исходя из бюджета прожиточного минимума, это упростит понимание гражданами закона, сообщает
© Sputnik / Максим Богодвид
Сегодня в Минске состоялось заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Депутаты в первом чтении приняли законопроект "Об изменении законов".
Законопроект, посвященный вопросам социальных нормативов и минимальной зарплате, подготовлен для перехода на "единый социальный норматив", сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Семенчук.
Этот критерий будет влиять на политику белорусских властей в формировании уровня жизни и социальной защиты населения.
Считать минимальную зарплату по-новому
© Sputnik / Виктор Толочко
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Отказаться от минимального потребительского бюджета
Закон предусматривает исключение понятия "минимальный потребительский бюджет". Теперь все государственные выплаты населению будут считаться исходя из бюджета прожиточного минимума и социально-демографической группы, к которой относится человек.
"Закон становится более понятным для населения, потому что для простого человека не всегда ясно, что такое бюджет прожиточного минимума, минимальные потребительские бюджеты", - заявил Семенчук.
Бюджет прожиточного минимума на данный момент пересчитывается каждые пять лет, депутаты предложили сократить этот срок до трех лет, "чтобы учитывать текущие запросы населения".
Студенты больше не будут социально-демографической группой
© Sputnik / Григорий Сысоев
"Каждого студента надо рассматривать индивидуально, будь то ребенок-сирота, инвалид или он относится к любой другой категории, которая требует социальной защиты, и мы должны в этом плане работать", - пояснил парламентарий.
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Согласно статистическим данным, почти половина населения Беларуси получает зарплату до 500 рублей, более 455 тысяч граждан находятся за чертой бедности.
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