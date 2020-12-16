«Отрицательная оценка президента». Гомельчанину дали год колонии за оскорбление Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В Хойниках 16 декабря вынесли приговор жителю Гомеля Алексею Романову, сообщили TUT.BY правозащитники. Мужчину судили за оскорбление президента.



Фото: Елена Бычкова

Летом Романов участвовал в агитационных пикетах сторонников Светланы Тихановской. На одном из них, в Хойниках, мужчина негативно высказался об Александре Лукашенко. Через некоторое время в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По материалам дела, Алексей Романов «намеренно произносил слова и фразы в нецензурной форме, в которых, по данным экспертизы, содержится отрицательная оценка президента Александра Лукашенко».

Мужчину приговорили к году колонии строгого режима - и сразу после приговора взяли под стражу в зале суда.