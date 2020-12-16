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«Отрицательная оценка президента». Гомельчанину дали год колонии за оскорбление Лукашенко
16.12.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Хойниках 16 декабря вынесли приговор жителю Гомеля Алексею Романову, сообщили TUT.BY правозащитники. Мужчину судили за оскорбление президента.
Летом Романов участвовал в агитационных пикетах сторонников Светланы Тихановской. На одном из них, в Хойниках, мужчина негативно высказался об Александре Лукашенко. Через некоторое время в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
По материалам дела, Алексей Романов «намеренно произносил слова и фразы в нецензурной форме, в которых, по данным экспертизы, содержится отрицательная оценка президента Александра Лукашенко».
Мужчину приговорили к году колонии строгого режима - и сразу после приговора взяли под стражу в зале суда.
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В Хойниках вынесли приговор жителю Гомеля Алексею Романову. Мужчину судили за оскорбление президента.
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