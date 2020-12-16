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В Беларуси отменят минимальный потребительский бюджет

16.12.2020 16:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Законопроект, который изменит принципы расчета минимальной зарплаты, рассматривается в Палате представителей 16 декабря.

Об этом сообщает телеграм-канал Минтруда и соцзащиты.

Документ представляет глава Минтруда Ирина Костевич. Согласно ее проекту, планируется отменить такой соцнорматив, как минимальный потребительский бюджет. А все социальные выплаты, которые от него зависят, думают привязать к бюджету прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.

В документе предлагается сделать бюджет прожиточного минимума «единым критерием при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни».

Согласно проекту закона, состав и структура бюджета прожиточного минимума будут пересматриваться не раз в пять лет, а раз в три года.

Чиновники ожидают, что такие изменения должны улучшить положение малообеспеченных граждан страны.

С реализацией нововведений изменятся и подходы к установлению минимальной заработной платы. Она по планам властей, должна составлять не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране.

Напомним, в 2020 году размер минимальной зарплаты составляет 375 рублей. Работодатели не имеют права выплачивать меньшую зарплату работникам, оформленным на полную ставку.

По последним данным Белстата за октябрь, средняя зарплата в стране равна 1285 рублям. По правилам, которые предлагаются законопроектом, «минималка» сейчас составляла бы порядка 385,5 рубля (но отметим, что в законопроекте речь идет о привязке к прогнозному показателю зарплаты, а не фактическому).

 
 
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Законопроект, который изменит принципы расчета минимальной зарплаты, рассматривается в Палате представителей 16 декабря.
 
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