В Пинске мошенник в инвалидной коляске обманул женщину

Источник материала: Tut.by

В Пинске задержали 40-летнего жителя Гродненской области, который выманил у женщины два золотых кольца и 50 рублей за снятие заговора, сообщает МВД .



Фото: Скрин-шот видео

Женщина встретила его на выходе из магазина. Мужчина сидел у входа в инвалидном кресле и просил милостыню. Пинчанка положила деньги и пошла дальше, но незнакомец ее окликнул и сказал, что все ее болезни и проблемы — следствие заговора. И предложил свою помощь в исцелении.

Женщина взяла коляску за ручки и повезла целителя к себе домой. Там во время ритуала снятия заговора она выложила перед мужчиной свои золотые украшения. После этого хозяйка квартиры передала гостю 50 рублей за услугу — и он уехал.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Когда вечером пинчанка решила проверить свои драгоценности, то обнаружила, что два золотых кольца стоимостью 500 рублей пропали. Женщина обратилась в милицию.

Оперативники задержали 40-летнего гродненца. Выяснилось, что в Пинске он гостил у сестры, а в свободное время занимался попрошайничеством у магазинов.

Похищенные вещи вернули женщине.