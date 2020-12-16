|
Мужчина скрывался под женским ником в сети и совращал малолетних. Его обвиняют по пяти статьям
16.12.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске расследовали дело мужчины, который скрывался в Сети под женским ником, чтобы совращать малолетних. Его обвиняют по пяти статьям. Подробности
В конце июля милиция задержала 25-летнего мужчину, его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.
Выяснилось, что мужчина не меньше года переписывался в социальной сети с малолетними 11−12-летними девочками из Минска и регионов. Он представлялся женским ником, на его странице была детская фотография. Мужчина вел разговоры на интимные темы, а когда девочки шли на контакт, то предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал им 10−15 рублей.
Кроме этого установлено, что мужчина изнасиловал малолетнюю в подъезде жилого дома в Минске.
На компьютере и телефоне обвиняемого нашли материалы порнографического характера.
Действия обвиняемого квалифицированы по пяти статьям:
ч. 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней);
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце июля милиция задержала 25-летнего мужчину, его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)