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Минлесхоз рассказал о штрафах, которые ждут тех, кто решит спилить елку в лесу
16.12.2020 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До Нового года времени все меньше. Некоторые уже задумываются, о том, чтобы поставить дома елку. Кто-то, возможно, собирался обзавестись лесной красавицей не совсем законно. Чтобы предотвратить такие идеи, с 18 декабря гослесохрана перейдет на усиленный вариант несения службы,
Ловить «елочных браконьеров» будут с помощью фотоловушек, которых в лесхозах уже больше тысячи. Кроме того, на автодорогах страны планируют выставить более 300 контрольных постов.
Штраф за нелегальное новогоднее дерево внушительный:
— «Тяжесть» ущерба будет определяться, в том числе категорией лесов, в которых произошла незаконная рубка, — уточняют в Минлесхозе.
Напомним, что совсем скоро в Беларуси
В среднем по стране цена на елки до метра
— В лесничествах цены на деревья традиционно ниже, — ранее рассказывала TUT.BY пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. — Елка до метра обойдется примерно в 7 рублей, до двух — 9 рублей, до трех — 13 рублей.
Самая низкая цена на елки будет в Брестской области. Новогодняя красавица до метра здесь потянет на 6,9 рубля. Дороже всего в Минске и Минской области. За то же дерево здесь у вас попросят 12,2 рубля. Что же касается новогодних деревьев в кадках, то в зависимости от вида их цена будет варьироваться от 12 до 65 белорусских рублей.
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До Нового года времени все меньше. Некоторые уже задумываются, о том, чтобы поставить дома елку. Кто-то, возможно, собирался обзавестись лесной красавицей не совсем...
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