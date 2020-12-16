Минлесхоз рассказал о штрафах, которые ждут тех, кто решит спилить елку в лесу

Источник материала: Tut.by

До Нового года времени все меньше. Некоторые уже задумываются, о том, чтобы поставить дома елку. Кто-то, возможно, собирался обзавестись лесной красавицей не совсем законно. Чтобы предотвратить такие идеи, с 18 декабря гослесохрана перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщает телеграм-канал Минлесхоза. Нарушителей ждут немалые штрафы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ловить «елочных браконьеров» будут с помощью фотоловушек, которых в лесхозах уже больше тысячи. Кроме того, на автодорогах страны планируют выставить более 300 контрольных постов.

Штраф за нелегальное новогоднее дерево внушительный:

до 50 базовых (1350 рублей) для обычных граждан;

до 200 базовых (5400 рублей) для ИП;

до 300 базовых (8100 рублей) для юрлиц.

— «Тяжесть» ущерба будет определяться, в том числе категорией лесов, в которых произошла незаконная рубка, — уточняют в Минлесхозе.

Напомним, что совсем скоро в Беларуси начнут работать елочные базары. В Брестской и Витебской областях они откроются 19 декабря. С 20 и 21 декабря к торговле присоединятся лесхозы в Гродненской области, с 21-го — в Минской области, с 23 декабря — в Гомельской и Могилевской.

В среднем по стране цена на елки до метра составит 10 рублей, от метра до двух — 12 рублей, от двух до трех — 13 рублей. Это стоимость новогодних деревьев на торговых базарах и складах лесхозов.

— В лесничествах цены на деревья традиционно ниже, — ранее рассказывала TUT.BY пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. — Елка до метра обойдется примерно в 7 рублей, до двух — 9 рублей, до трех — 13 рублей.

Самая низкая цена на елки будет в Брестской области. Новогодняя красавица до метра здесь потянет на 6,9 рубля. Дороже всего в Минске и Минской области. За то же дерево здесь у вас попросят 12,2 рубля. Что же касается новогодних деревьев в кадках, то в зависимости от вида их цена будет варьироваться от 12 до 65 белорусских рублей.