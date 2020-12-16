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Елочных браконьеров будут ловить на дорожных постах

16.12.2020 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Гослесохрана перейдет на усиленный вариант несения службы с ближайшей пятницы, 18 декабря, сообщает Минлесхоз.

На дорогах страны планируется выставить более 300 контрольных постов. Ловить елочных браконьеров будут также с помощью фотоловушек, которых в лесхозах уже больше тысячи.

© Sputnik / Мария Амелина
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Штраф за незаконную вырубку может составить 50 базовых величин (около 530 долларов), ИП – до 200 базовых (порядка 2 130 долларов), юрлицам – до 300 (3 200 долларов).

В министерстве напоминают, что купить елку можно легально в одной и 1100 торговых точек, которые, к слову, начнут работу с 19 декабря. В ассортименте будут европейские, сербские и колючие ели, сосны, пихта Нордмана, которую в этом году начнут продавать впервые.

Средняя стоимость новогоднего дерева до метра на торговых базарах и складах лесхозов составит 10 рублей, от 1 до 2 метров – 12 рублей, от 2 до 3 метров – 17 рублей.

В лесничествах, кстати, купить деревья  можно дешевле – за 7, 9 и 13 рублей соответственно размеру. Елки в кадках будут стоить от 12 до 65 белорусских рублей (в зависимости от вида).

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Тем, кто решит незаконно срубить новогоднее дерево, выпишут немаленькие штрафы, контролировать посетителей леса будут с помощью фотоловушек.
 
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