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Когда в Витебске зажгут огни на главной городской елке и что в программе праздника
16.12.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером в пятницу, 18 декабря, в Витебске зажгут огни на главной городской елке на площади Победы,
Праздник начнется в 19.00. Городские власти анонсировали только одно мероприятие — представление с участием 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Будет и «дедморозовский» оркестр.
Традиционного шествия сказочных героев по улице Ленина к елке на площади Победы в программе нет.
Организаторы просят гостей праздника соблюдать масочный режим.
Не будет шествия Дедов Морозов Минске к Новому году">и в Минске — там это объясняют сложной эпидемиологической обстановкой.
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Городские власти анонсировали только одно мероприятие - представление с участием 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Будет и «дедморозовский» оркестр.
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