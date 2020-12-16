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Когда в Витебске зажгут огни на главной городской елке и что в программе праздника

16.12.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером в пятницу, 18 декабря, в Витебске зажгут огни на главной городской елке на площади Победы, сообщает горисполком.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Праздник начнется в 19.00. Городские власти анонсировали только одно мероприятие — представление с участием 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Будет и «дедморозовский» оркестр.

Традиционного шествия сказочных героев по улице Ленина к елке на площади Победы в программе нет.

Организаторы просят гостей праздника соблюдать масочный режим.

Не будет шествия Дедов Морозов Минске к Новому году">и в Минске — там это объясняют сложной эпидемиологической обстановкой.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Городские власти анонсировали только одно мероприятие - представление с участием 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Будет и «дедморозовский» оркестр.
 
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