Только «Домодедово» три раза в неделю. Приостановка полетов в Россию «Белавиа» продлена до конца января

Источник материала: Tut.by

Приостановка рейсов «Белавиа» в Россию продлится до 31 января, белорусские самолеты будут приземляться только в аэропорту «Домодедово», сообщает авиакомпания в своем Facebook.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С Россией у Беларуси открыта только воздушная граница. «Белавиа» летает три раза в неделю в аэропорт «Домодедово» — по понедельникам, средам и пятницам. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево. Новых рейсов пока не будет — приостановка полетов продлена до 31 января.

Из-за пандемии «Белавиа» также продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям:

Рига по 31 января 2021 года;

Ашхабад по 1 января 2021 года;

Таллинн по 31 декабря;

Будапешт по 27 марта 2021 года;

Алматы по 27 марта 2021 года.

Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета отмененных рейсов можно в любое время. Главное — успеть это сделать до 30 марта 2021 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки.

— Не нужно делать это прямо сейчас, — написано на сайте авиакомпании. — Все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз.