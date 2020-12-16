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Только «Домодедово» три раза в неделю. Приостановка полетов в Россию «Белавиа» продлена до конца января
16.12.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приостановка рейсов «Белавиа» в Россию продлится до 31 января, белорусские самолеты будут приземляться только в аэропорту «Домодедово»,
С Россией у Беларуси открыта только воздушная граница. «Белавиа» летает три раза в неделю в аэропорт «Домодедово» — по понедельникам, средам и пятницам. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево. Новых рейсов пока не будет — приостановка полетов продлена до 31 января.
Из-за пандемии «Белавиа» также продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям:
— Не нужно делать это прямо сейчас, —
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Только «Домодедово» три раза в неделю. Приостановка полетов в Россию «Белавиа» продлена до конца января
В России самолеты Белавиа будут приземляться только в аэропорту «Домодедово». Выполнение рейсов во все остальные пункты данной страны временно...
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