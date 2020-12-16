Таинственное исчезновение и возвращение елки во двор в Лебяжьем. Что это было?

Источник материала: Tut.by

В субботу, 12 декабря, местные жители в Лебяжьем поставили у себя во дворе искусственную елку. Но уже в понедельник работники «Зеленстроя» ее увезли. А на следующий день вернули местным жителям. Узнали, что это было, чем не угодила елка «Зеленстрою» и при каких обстоятельствах ее вернули хозяйке.



Фото: телерам-канал t.me/lebiadziny

Ольга — местная жительница одного из домов в микрорайоне Лебяжий. Она рассказывает, домой купила себе новую елку, старую на 190 см сначала планировала отдать в школу.

— Наши стали говорить, что во двор надо елочку поставить. И я решила, что двор все же елку заслужил больше, чем школа. Все согласились, придумали, как установим, пошли наряжать. Все это делалось для детей, — говорит Ольга.

В субботу местные жители собрались во дворе, дети катались на льду, бегали вокруг елки, соседи все вместе ее украшали — игрушки и мишуру специально выбирали разных цветов, а не только красных и белых.

— В понедельник мы только увидели в окно, как ее успели увезти. Во дворе стоял трактор, рабочие сказали, что елку у нас собирались забрать еще в воскресенье. До этого наша соседка спрашивала у «Зеленстроя», не собираются ли они елку увозить, те тогда сказали, что не собираются — елка никому не мешает. Но все произошло буквально за 20 минут.

Ольга рассказывает, в «Зеленстрое» им объяснили, что елку убрали из-за того, что местные жители не просили разрешения на ее установку.

Тогда местные жители стали жаловаться на кражу имущества. Жалоб было много, поэтому 15 декабря елку хозяйке вернули, но с некоторыми обязательствами.



Фото: телерам-канал t.me/lebiadziny

— Нам решили ее отдать даже бесплатно, потому что изначально хотели взять у нас деньги за транспортировку, а потом просто так отдали. Но мы писали расписку, что елку ставить не будем, пока в администрации района не дадут официального разрешения на ее установку. Для этого сейчас собираем подписи, а елку на площадь пока поставить не можем, — говорит Ольга.

Сейчас соседи временно приносят маленькие конструкции и конусы в виде ели с собой для настроения во двор, когда там собираются соседи, а потом с собой же и уносят.

TUT.BY обращался в «Зеленстрой» Центрального района. Там нам не объяснили причину, по которой елку увезли со двора, но пояснили, что при желании жителей посадить живую елку у себя во дворе надо обращаться в «Зеленстрой». А если люди хотят установить искусственную ель «для организации площадки для праздника» — согласовывать это с администрацией своего района.