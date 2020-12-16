ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Таинственное исчезновение и возвращение елки во двор в Лебяжьем. Что это было?

16.12.2020 19:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В субботу, 12 декабря, местные жители в Лебяжьем поставили у себя во дворе искусственную елку. Но уже в понедельник работники «Зеленстроя» ее увезли. А на следующий день вернули местным жителям. Узнали, что это было, чем не угодила елка «Зеленстрою» и при каких обстоятельствах ее вернули хозяйке.


Фото: телерам-канал t.me/lebiadziny

Ольга — местная жительница одного из домов в микрорайоне Лебяжий. Она рассказывает, домой купила себе новую елку, старую на 190 см сначала планировала отдать в школу.

— Наши стали говорить, что во двор надо елочку поставить. И я решила, что двор все же елку заслужил больше, чем школа. Все согласились, придумали, как установим, пошли наряжать. Все это делалось для детей, — говорит Ольга.

В субботу местные жители собрались во дворе, дети катались на льду, бегали вокруг елки, соседи все вместе ее украшали — игрушки и мишуру специально выбирали разных цветов, а не только красных и белых.

— В понедельник мы только увидели в окно, как ее успели увезти. Во дворе стоял трактор, рабочие сказали, что елку у нас собирались забрать еще в воскресенье. До этого наша соседка спрашивала у «Зеленстроя», не собираются ли они елку увозить, те тогда сказали, что не собираются — елка никому не мешает. Но все произошло буквально за 20 минут.

Ольга рассказывает, в «Зеленстрое» им объяснили, что елку убрали из-за того, что местные жители не просили разрешения на ее установку.

Тогда местные жители стали жаловаться на кражу имущества. Жалоб было много, поэтому 15 декабря елку хозяйке вернули, но с некоторыми обязательствами.


Фото: телерам-канал t.me/lebiadziny

— Нам решили ее отдать даже бесплатно, потому что изначально хотели взять у нас деньги за транспортировку, а потом просто так отдали. Но мы писали расписку, что елку ставить не будем, пока в администрации района не дадут официального разрешения на ее установку. Для этого сейчас собираем подписи, а елку на площадь пока поставить не можем, — говорит Ольга.

Сейчас соседи временно приносят маленькие конструкции и конусы в виде ели с собой для настроения во двор, когда там собираются соседи, а потом с собой же и уносят.

TUT.BY обращался в «Зеленстрой» Центрального района. Там нам не объяснили причину, по которой елку увезли со двора, но пояснили, что при желании жителей посадить живую елку у себя во дворе надо обращаться в «Зеленстрой». А если люди хотят установить искусственную ель «для организации площадки для праздника» — согласовывать это с администрацией своего района.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйка елки рассказала нам, как и почему елку забирал «Зеленстрой» и при каких обстоятельствах елку вернули.
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда в Витебске зажгут огни на главной городской елке и что в программе праздника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика