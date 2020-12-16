На ближайшие ночь и день объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На 17 декабря синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за туманов. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«С 22.30 16 декабря до 3 часов 17 декабря на большей части территории ожидаются туманы, которые сохранятся утром и в течение дня. Видимость в тумане 100−500 м», — предупредили синоптики.

По предварительному прогнозу , 17 декабря преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны кратковременные мокрый снег и дождь. Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем 0…+5 °С.