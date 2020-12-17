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Снеговики, игрушки и воздушный шар. Посмотрите, как украсили парк Мира к Новому году

17.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В брестском парке Мира включили новогоднюю иллюминацию.


Организацию праздничного пространства взяла на себя компания «Савушкин продукт».

В парке установили более 30 новогодних инсталляций с праздничной подсветкой. Среди новинок — большой шар на струящейся ленте, аэростат с корзиной для фотосессий, 4-метровый сундук-ларец с «тайным» входом.



Возле главной елки парка Мира — большого Санта-Клауса — вечерами будет звучать новогодняя музыка.

В праздничном оформлении парк Мира останется до середины января.







 
 
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Возле главной елки парка Мира - большого Санта-Клауса - вечерами будет звучать новогодняя музыка.
 
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