Снеговики, игрушки и воздушный шар. Посмотрите, как украсили парк Мира к Новому году

Источник материала: Tut.by

В брестском парке Мира включили новогоднюю иллюминацию.





Организацию праздничного пространства взяла на себя компания «Савушкин продукт».

В парке установили более 30 новогодних инсталляций с праздничной подсветкой. Среди новинок — большой шар на струящейся ленте, аэростат с корзиной для фотосессий, 4-метровый сундук-ларец с «тайным» входом.









Возле главной елки парка Мира — большого Санта-Клауса — вечерами будет звучать новогодняя музыка.

В праздничном оформлении парк Мира останется до середины января.























