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Новое видео событий у стелы 9 августа. Латушко рассказал о «терабайтах» свидетельств неправомерных действий силовиков
17.12.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В адрес платформы «Единая книга регистрации преступлений» поступило большое количество материалов, свидетельствующих о неправомерных и жестоких действиях силовиков. Об этом в эфире телеканала «Дождь»
По словам Латушко, им поступили «террабайты видео» с городских камер видеонаблюдения, прежде всего связанные с датами 9 — 12 августа.
В эфире «Дождя» были показаны два видеоролика на которых запечатлены события 9 августа в Минске в районе стелы.
Силовики идут на людей, в сторону протестующих и кидают светошумовые гранаты. Один из силовиков стреляет и сидящий неподалеку на камне мужчина хватается за бок, вероятно он ранен.
Павел Латушко обращает внимание на то, что обычные люди безоружны, в их руках нет ни камней, ни арматуры, они не ведут себя агрессивно. Действия силовиков он называет непропорциональными, а количество силовиков — неадекватным.
— Нам предстоит разобраться, почему это произошло, с чем связано, почему именно таким способом действую силовики, — говорит Латушко.
По словам Латушко, сейчас это видео изучают и анализируют бывшие следователи, прокуроры и сотрудники милиции, которые входят в инициативу BYPOL.
— Планируется, что к 20 декабря эти материалы будут предоставлены общественности. Также мы располагаем материалами о пытках, совершенных в отношении белорусских граждан и их мы тоже покажем белорусской общественности.
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Новое видео событий у стелы 9 августа. Латушко рассказал о «терабайтах» свидетельств неправомерных действий силовиков
По словам Латушко, сейчас это видео изучают и анализируют бывшие следователи, которые входят в инициативу BYPOL.
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