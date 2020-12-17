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Новое видео событий у стелы 9 августа. Латушко рассказал о «терабайтах» свидетельств неправомерных действий силовиков

17.12.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В адрес платформы «Единая книга регистрации преступлений» поступило большое количество материалов, свидетельствующих о неправомерных и жестоких действиях силовиков. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал Павел Латушко.

По словам Латушко, им поступили «террабайты видео» с городских камер видеонаблюдения, прежде всего связанные с датами 9 — 12 августа.

В эфире «Дождя» были показаны два видеоролика на которых запечатлены события 9 августа в Минске в районе стелы.

Открыть/скачать оригинал видео (23.4 МБ)
 

Силовики идут на людей, в сторону протестующих и кидают светошумовые гранаты. Один из силовиков стреляет и сидящий неподалеку на камне мужчина хватается за бок, вероятно он ранен.

Павел Латушко обращает внимание на то, что обычные люди безоружны, в их руках нет ни камней, ни арматуры, они не ведут себя агрессивно. Действия силовиков он называет непропорциональными, а количество силовиков — неадекватным.

Открыть/скачать оригинал видео (18.67 МБ)
 

— Нам предстоит разобраться, почему это произошло, с чем связано, почему именно таким способом действую силовики, — говорит Латушко.

По словам Латушко, сейчас это видео изучают и анализируют бывшие следователи, прокуроры и сотрудники милиции, которые входят в инициативу BYPOL.

— Планируется, что к 20 декабря эти материалы будут предоставлены общественности. Также мы располагаем материалами о пытках, совершенных в отношении белорусских граждан и их мы тоже покажем белорусской общественности.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Латушко, сейчас это видео изучают и анализируют бывшие следователи, которые входят в инициативу BYPOL.
 
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