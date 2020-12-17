Стало известно, когда начнут лишать белорусского гражданства за терроризм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Закон "О гражданстве Республики Беларусь" с поправками о лишении белорусского гражданства, а также его получении опубликован на Национальном правовом интернет-портале в четверг, сообщает Sputnik.

Самая заметная поправка касается возможности лишения белорусского гражданства за экстремизм "или причинение тяжкого вреда интересам государства". Основанием для лишения гражданства будет решение суда, приговор международного трибунала или смешанного суда, подтверждающего участие человека в террористической деятельности.

Под участием в таком роде деятельности понимается совершение преступлений, предусмотренными уголовными статьями 124–126, 130–133, 287, 289–290.5, 293, 356, 357, 359–361.3 независимо от места его совершения.

Отмечается, что лишить гражданства нельзя несовершеннолетних, а также тех, кто приобрел его по рождению и никогда не выходил из него.

Поправки вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования в законе, то есть с 18 июня 2021 года.

Такая норма вводится в белорусское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму. Документы на лишение гражданства будет подписывать президент.

Что еще нового в законе?

Новая редакция закона упрощает получение белорусского гражданства по некоторым основаниям. Например, называться гражданами Беларуси разрешат детям, у родителей которых нет гражданства. Правило будет действовать в случае, если ребенок родился и постоянно проживает в республике.

Еще одно новшество касается иностранцев. Срок их постоянного проживания для получения гражданства Беларуси сокращается с семи до пяти лет.

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