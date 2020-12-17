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Терабайты видео с силовиками и продление ареста Салея. Что происходит в Беларуси 17 декабря
17.12.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в эфире «Дождя» рассказал о поступивших терабайтах видео с противоправными действиями силовиков. Адвокату Марии Колесниковой Илье Салею продлили срок содержания под домашним арестом до 16 февраля. TUT.BY рассказывает, что происходит в Беларуси 17 декабря.
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TUT.BY рассказывает, что происходит в Беларуси 17 декабря.
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