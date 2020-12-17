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В Гродно после «протестного понедельника» снова открывается книжный OZ, новый пункт выдачи заказов закроют

17.12.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно снова открывается книжный магазина OZ. Работать он будет на привычном месте — в ТД «Неман» на Советской. Торговая точка была закрыта полтора месяца. На это время в областном центре был открыт пункт выдачи заказов на Социалистической. На этой неделе он будет закрыт, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

История с закрытием магазина OZ в Гродно началась в понедельник, 26 октября. Тогда магазин, а также ряд других торговых объектов были закрыты: OZ, например, не работал по «техническим причинам». Всего по Беларуси было закрыто 12 магазинов торговой сети.

Первого ноября магазин в Гродно не открылся, а на дверях появилось объявление, что точка не работает по решению председателя Госкомстандарта. В понедельник, 2 ноября, внутри находились сотрудницы магазина и наводили внутри порядок, но магазин был все еще закрыт.

В то время, пока полноценный магазин на первом этаже не работал, компания открыла на третьем этаже этого же здания пункт выдачи заказов, которые покупатели делали через сайт магазина. Однако с 29 ноября и он прекратил работу. После этого OZ открыл пункт выдачи заказов на Социалистической, 38.

Сейчас пункт выдачи интернет-заказов вместе с обычным магазином вернулся на прежнее место.

Время работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.

В праздничные дни у магазина будет несколько другой график: 25 декабря он будет открыт с 10.00 до 19.00, 31 декабря — с 10.00 до 18.00, а 1 января — выходной.

С 2 января 2021 года с понедельника по субботу OZ будет работать с 10.00 до 20.00, а в воскресенье — с 10.00 до 19.00.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно снова открывается книжный магазин OZ. Работать он будет на привычном месте в ТД «Неман» на Советской. Торговая точка была закрыта полтора месяца.
 
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