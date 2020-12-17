Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 декабря. Создатель магазина Symbal.by Павел Белоус — член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси — вызван на допрос в Следственный комитет 18 декабря в рамках уголовного дела.

"Вызвали меня не повесткой, по телефону. По какому делу вызов, следователь не сказал. Я несколько раз спросил, но ответ был такой: приходите, все узнаете на месте. Меня это все удивило, пойду с адвокатом", — сообщил Белоус БелаПАН.

Напомним, 16 декабря в СК вызывали главу Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца. По информации БАЖ, допрос длился около трех часов, проходил в присутствии адвоката и не был связан с деятельностью организации. Бастунца допрашивали в качестве свидетеля в рамках дела по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети интернет). Подробности неизвестны, так как Бастунец дал подписку о неразглашении.

Бастунец, как и Белоус, является членом основного состава КС, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 19 августа КС провел первое заседание, а уже на следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК, которое принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Создатель магазина Symbal.by Павел Белоус вызван в СК на допрос в рамках уголовного дела Минск, 17 декабря. Создатель магазина Symbal.by Павел Белоус — член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси...

Ирина Турчина, БелаПАН.