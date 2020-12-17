Уже через полгода в Беларуси начнут лишать гражданства за экстремизм

Национальный правовой портал Беларуси опубликовал закон, о котором говорили ранее депутаты: теперь за экстремизм будут лишать гражданства. Закон вступит в силу уже через полгода, но коснется не всех граждан страны.

Закон №67-3 от 10 декабря «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» предусматривает возможность утраты гражданства Беларуси лицами, которые признаны судом виновными в экстремистской деятельности или причинении ими тяжкого вреда интересам государства. Санкции закона при этом будут распространяться только на совершеннолетних граждан, которые приобрели гражданство Беларуси в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами.То есть граждан Беларуси по рождению лишить его не смогут.

Лишить белорусского гражданства смогут в случае, если гражданин совершит хотя бы одно из преступлений, описанных в статьях 124–126, 130–133, 287, 289–2905, 293, 356, 357, 359–3613 Уголовного кодекса Беларуси (терроризм, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, экоцид, наемничество, создание незаконного вооруженного формирования, массовые беспорядки, измена государству, заговор с целью захвата власти, диверсию, призывы к действиям направленным на причинение вреда нацбезопасности, создание и финансирование экстремистского формирования, участие в военных действиях на территории иностранного государства).

Лишение гражданства будет возможно только при наличии вступивших в силу приговоров белорусского суда, судебного решения иностранного государства, международного трибунала или смешанного трибунала.