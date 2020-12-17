«Орудие преступления - краска». Как в Могилеве милиция с собакой искали рисунки БЧБ-флажков и их автора

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за вандализм возбудили в Могилеве в отношении 52-летнего мужчины. Его подозревают в нанесении БЧБ-символики. «Орудия преступления — банка с красной краской и бутылка с эмалью белого цвета», — сообщает МВД. О том, как милиционеры с собакой искали изображения и их автора, милиция сняла целую короткометражку.

Рано утром 14 декабря в милицию сообщили о том, что вдоль улиц Борисовской и Лермонтова в Могилеве обнаружили «свеженанесенную символику неустановленного образца» — так в МВД называют изображения бело-красно-белого флага — кадры с ним есть на видео.

Изображение флага милиция называет в своем сообщении «оппозиционным символом».

Звонивший в милицию сообщил, что краска свежая, и на поиски автора изображений сразу направили наряд охраны со служебной собакой. Та в итоге привела силовиков к частному дому, возле которого в гараже обнаружили «орудия преступления — банку с красной краской и бутылку с эмалью белого цвета».

На стук силовиков жильцы дома сразу не открыли. «Только спустя три часа следственно-оперативной группе удалось выдворить подозреваемых из дома», — говорится в сообщении МВД.

Силовики задержали двоих могилевчанок — 30 лет и 21 года — и 52-летнего отца одной из них. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за вандализм.