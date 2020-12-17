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На Гомельщине уже пять дней ищут пропавших маму и ребенка
17.12.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе уже пять дней ищут пропавших женщину и ее шестилетнюю дочь.
Ольга Каюда с дочерью Екатериной еще 11 декабря вышли из дома в деревне Неглюбка — и пропали.
Приметы женщины: на вид 45−50 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, глаза карие, носит очки.
Была одета в серое пальто, черные легинсы, бежевые сапоги, черную шапку с белыми полосками.
Приметы девочки: на вид 6−7 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые до плеч.
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Ольга Каюда с дочерью Екатериной еще 11 декабря вышли из дома в деревне Неглюбка - и пропали.
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