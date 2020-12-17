На Гомельщине уже пять дней ищут пропавших маму и ребенка

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе уже пять дней ищут пропавших женщину и ее шестилетнюю дочь.





Ольга Каюда с дочерью Екатериной еще 11 декабря вышли из дома в деревне Неглюбка — и пропали.

Приметы женщины: на вид 45−50 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, глаза карие, носит очки.

Была одета в серое пальто, черные легинсы, бежевые сапоги, черную шапку с белыми полосками.

Приметы девочки: на вид 6−7 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые до плеч.

Если вам что-либо известно о местонахождении матери и дочери, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам 102 или +375 29 232-11-11.