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После ссоры с бывшей женой минчанин выпрыгнул в окно и поцарапал служебную машину милиции

17.12.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, на которого бывшая жена вызвала милицию. Увидев через глазок сотрудников, мужчина выпрыгнул в окно из квартиры, а после поцарапал служебную машину милиции. Подробности сообщают в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина, она пожаловалась на агрессивное поведение бывшего 33-летнего мужа. На место приехали правоохранители. Когда мужчина увидел их через дверной глазок, испугался и выпрыгнул из окна квартиры, которая находится на первом этаже.

Мужчина обошел вокруг дома и заметил, что сотрудники принимают заявление у бывшей жены. Он разозлился, бросил пакет молока в стекло служебной машины, а потом ключами от квартиры выцарапал нецензурное слово на капоте. Наутро минчанина задержали.

Он пояснил, что был в гневе на бывшую супругу, так как в канун его дня рождения она вызвала на мужчину милицию, поэтому он и поцарапал машину.

Мужчина работает директором на одном из столичных предприятий. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы дела переданы в РОСК Московского района.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали мужчину, на которого бывшая жена вызвала милицию. Увидев через глазок сотрудников, мужчина выпрыгнул в окно из квартиры, а после поцарапал...
 
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