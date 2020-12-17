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Елочные базары в Бобруйске заработают уже в эту субботу. Рассказываем, где и какими будут цены
17.12.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый год наступит через две недели, и в Бобруйске уже в эту субботу, 19 декабря, начнут продавать живые елки,
Продавать живые елки в Бобруйске будут до 31 декабря включительно.
19 декабря стартует торговля новогодними деревьями в следующих точках:
С 22 декабря заработают еще три точки продажи живых елок — на улицах Батова, 16, Ковзана, 47, и на пешеходной зоне улицы Социалистической (ближе к центральному рынку).
Цены на елки от лесхозов будут примерно такими: в районе 7,5 рубля — за дерево высотой до метра, 10−12 рублей — от 1 до 2 метров, 15−17 рублей — от 2 до 3 метров. Предприниматели устанавливают цены сами.
К слову, в Могилеве елочные базары заработают позже, по обновленной информации — 23 декабря. А
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А в Могилеве продавать живые елки начнут только на следующей неделе.
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