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Елочные базары в Бобруйске заработают уже в эту субботу. Рассказываем, где и какими будут цены

17.12.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый год наступит через две недели, и в Бобруйске уже в эту субботу, 19 декабря, начнут продавать живые елки, сообщает «Коммерческий курьер». Места продажи уже известны.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Продавать живые елки в Бобруйске будут до 31 декабря включительно.

19 декабря стартует торговля новогодними деревьями в следующих точках:

  • на улице Минской — возле домов №№ 22 и 54;
  • на улице Интернациональной, 22;
  • на площадке у Молодежного парка;
  • на проспекте Строителей рядом с домом № 58;
  • на улице Орджоникидзе, 6;
  • на улице Ульяновской, 64.

С 22 декабря заработают еще три точки продажи живых елок — на улицах Батова, 16, Ковзана, 47, и на пешеходной зоне улицы Социалистической (ближе к центральному рынку).

Цены на елки от лесхозов будут примерно такими: в районе 7,5 рубля — за дерево высотой до метра, 10−12 рублей — от 1 до 2 метров, 15−17 рублей — от 2 до 3 метров. Предприниматели устанавливают цены сами.

К слову, в Могилеве елочные базары заработают позже, по обновленной информации — 23 декабря. А вот тут мы считали, сколько будет стоить нарядить елку к Новому году с нуля.

 
Теги: Могилев
 
 
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А в Могилеве продавать живые елки начнут только на следующей неделе.
 
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