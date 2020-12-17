Елочные базары в Бобруйске заработают уже в эту субботу. Рассказываем, где и какими будут цены

Источник материала: Tut.by

Новый год наступит через две недели, и в Бобруйске уже в эту субботу, 19 декабря, начнут продавать живые елки, сообщает «Коммерческий курьер». Места продажи уже известны.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Продавать живые елки в Бобруйске будут до 31 декабря включительно.

19 декабря стартует торговля новогодними деревьями в следующих точках:

на улице Минской — возле домов №№ 22 и 54;

на улице Интернациональной, 22;

на площадке у Молодежного парка;

на проспекте Строителей рядом с домом № 58;

на улице Орджоникидзе, 6;

на улице Ульяновской, 64.

С 22 декабря заработают еще три точки продажи живых елок — на улицах Батова, 16, Ковзана, 47, и на пешеходной зоне улицы Социалистической (ближе к центральному рынку).

Цены на елки от лесхозов будут примерно такими: в районе 7,5 рубля — за дерево высотой до метра, 10−12 рублей — от 1 до 2 метров, 15−17 рублей — от 2 до 3 метров. Предприниматели устанавливают цены сами.

К слову, в Могилеве елочные базары заработают позже, по обновленной информации — 23 декабря. А вот тут мы считали, сколько будет стоить нарядить елку к Новому году с нуля.