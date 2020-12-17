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«Наш папа римский - это народный человек». Лукашенко встретился со спецпосланником Ватикана

17.12.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко встретился 17 декабря со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти. Об этом сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

— Я очень рад, что его святейшество папа Франциск направил вас в Беларусь. Мне приятно с вами встретиться, у меня хорошие впечатления остались от встреч, переговоров, разговоров с вами, когда вы служили здесь. Я всегда говорил, что нынешний папа римский Франциск, наш папа римский, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает, — заявил Александр Лукашенко.

Он попросил Гуджеротти передать Франциску самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья.

— Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам, — с юмором отметил Лукашенко.

Архиепископ заверил, что обязательно передаст эти слова папе римскому. По его словам, глава Католической церкви хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

Александр Лукашенко также поблагодарил спецпосланника за приезд, назвав его визит в Минск хорошим знаком.

— Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть, — заявил Лукашенко.

Клаудио Гуджеротти также считает, что за время его работы в Беларуси у сторон получилось многое сделать для развития отношений.

— К сожалению, вы рано уехали от нас. После Великобритании вам надо снова в Беларусь возвращаться, — ответил Лукашенко. Гуджеротти пошутил, что после Великобритании может быть пенсия: «Там не видно солнца — опасно для здоровья».

Клаудио Гуджеротти, напомним, занимал должность Апостольского нунция в Беларуси в 2011—2015 годах. На этот раз он приехал в Минск как спецпосланник папы римского Франциска.

Уже несколько месяцев в Беларусь не может вернуться глава Римско-католической церкви — в конце августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций».

Решать проблему с возвращением иерарха в Беларусь 11−14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер, однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

На прошлой неделе стало известно, что Кондрусевич написал прошение об отставке.

 
Теги: Минск
 
 
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Архиепископ заверил, что обязательно передаст эти слова папе римскому.
 
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