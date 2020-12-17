ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С быком и из пластилина: как выглядит аллея креативных елок в Гродно

17.12.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 17 дек – Sputnik. Чтобы увидеть, как может выглядеть нестандартное новогоднее дерево, нужно приехать в Гродно - здесь проходит конкурс креативных елок, самые смелые авторы которых отошли от стереотипов о том, что елка обязательно должна быть стройной, еловой и колючей.

Конкурс креативных елок проводится под Новый год в Гродно уже несколько лет, каждый раз авторы работ удивляют, а иногда и шокируют горожан смелостью творческих задумок. В нынешнем году в конкурсе участвует около сорока предприятий и организаций города. Креативные елки выставлены на всеобщее обозрение в парке Жилибера.

© Sputnik / Инна Гришук
Дед Мороз онлайн. Театр кукол в Гродно придумал антиковидное поздравление

В нынешнем году многие композиции дополняет символ 2021 года – бык. Кто-то показал его в виде могучего зубра, стоящего возле нарядной елочки, кто-то – изобразил на елочных украшениях.

Соригинальничали гродненские производители. Молочный комбинат выставил в парке большого пластикового быка с бутылкой молока в копытах, а мясокомбинат выставил напоказ муляж говяжьего окорока, обрамив его в веревочный конус в виде елки. Самый смешной бычок получился у производителя автомобильных фильтров, которые собрали рогатый символ года из собственной продукции.

© Sputnik / Инна Гришук
Так символ наступающего года видит местный молочный комбинат

Награду за самую трудоемкую работу можно смело отдать отделу образования Ленинского района, который представил пластилиновую елку высотой в два метра. Вся поверхность композиции украшена слепленными вручную героями популярных мультфильмов.

© Sputnik / Инна Гришук
Отдел образования одного из районов Гродно вылепил елку из пластилина (на переднем плане)

Можно найти зайца из "Ну погоди", Винни-Пуха, смешариков, Микки-Мауса или единорога. Прохожие внимательно рассматривают пластилиновую елку и гадают, сколько учителей и детей участвовало в ее лепке.

Работники МЧС решили превратить елку в спасателя – обмотали ее шлангом для воды, прикрепили старые галоши вместо ног, перчатки вместо рук и огнетушитель вместо головы.

© Sputnik / Инна Гришук
Елка-спасатель от МЧС (слева)

Есть на креативной аллее еловые гномы, елка из бутылок из-под шампанского, пластмассовых или железных труб, из виниловых пластинок, ящиков для фруктов или газосиликатных блоков.

Выставка необычных новогодних деревьев в парке Жилибера продлится до середины января, а до конца года городская мэрия выберет три лучших работы и наградит их авторов. Отдельный приз обещают вручить автору елки, которую признают лучшей по итогам интернет-голосования.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы набраться идей, как смастерить необычную елку из подручных материалов, нужно приехать в Гродно – здесь проводят конкурс креативных новогодних деревьев.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Атрымаў "палітычныя дывідэнды"». Уволенный препод - о лекциях «на мове» и на столе и поддержке студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика