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С быком и из пластилина: как выглядит аллея креативных елок в Гродно
17.12.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 17 дек – Sputnik. Чтобы увидеть, как может выглядеть нестандартное новогоднее дерево, нужно приехать в Гродно - здесь проходит конкурс креативных елок, самые смелые авторы которых отошли от стереотипов о том, что елка обязательно должна быть стройной, еловой и колючей.
Конкурс креативных елок проводится под Новый год в Гродно уже несколько лет, каждый раз авторы работ удивляют, а иногда и шокируют горожан смелостью творческих задумок. В нынешнем году в конкурсе участвует около сорока предприятий и организаций города. Креативные елки выставлены на всеобщее обозрение в парке Жилибера.
© Sputnik / Инна Гришук
В нынешнем году многие композиции дополняет символ 2021 года – бык. Кто-то показал его в виде могучего зубра, стоящего возле нарядной елочки, кто-то – изобразил на елочных украшениях.
Соригинальничали гродненские производители. Молочный комбинат выставил в парке большого пластикового быка с бутылкой молока в копытах, а мясокомбинат выставил напоказ муляж говяжьего окорока, обрамив его в веревочный конус в виде елки. Самый смешной бычок получился у производителя автомобильных фильтров, которые собрали рогатый символ года из собственной продукции.
© Sputnik / Инна Гришук
Так символ наступающего года видит местный молочный комбинат
Награду за самую трудоемкую работу можно смело отдать отделу образования Ленинского района, который представил пластилиновую елку высотой в два метра. Вся поверхность композиции украшена слепленными вручную героями популярных мультфильмов.
© Sputnik / Инна Гришук
Отдел образования одного из районов Гродно вылепил елку из пластилина (на переднем плане)
Можно найти зайца из "Ну погоди", Винни-Пуха, смешариков, Микки-Мауса или единорога. Прохожие внимательно рассматривают пластилиновую елку и гадают, сколько учителей и детей участвовало в ее лепке.
Работники МЧС решили превратить елку в спасателя – обмотали ее шлангом для воды, прикрепили старые галоши вместо ног, перчатки вместо рук и огнетушитель вместо головы.
© Sputnik / Инна Гришук
Елка-спасатель от МЧС (слева)
Есть на креативной аллее еловые гномы, елка из бутылок из-под шампанского, пластмассовых или железных труб, из виниловых пластинок, ящиков для фруктов или газосиликатных блоков.
Выставка необычных новогодних деревьев в парке Жилибера продлится до середины января, а до конца года городская мэрия выберет три лучших работы и наградит их авторов. Отдельный приз обещают вручить автору елки, которую признают лучшей по итогам интернет-голосования.
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Чтобы набраться идей, как смастерить необычную елку из подручных материалов, нужно приехать в Гродно – здесь проводят конкурс креативных новогодних деревьев.
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