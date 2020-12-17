С быком и из пластилина: как выглядит аллея креативных елок в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 17 дек – Sputnik. Чтобы увидеть, как может выглядеть нестандартное новогоднее дерево, нужно приехать в Гродно - здесь проходит конкурс креативных елок, самые смелые авторы которых отошли от стереотипов о том, что елка обязательно должна быть стройной, еловой и колючей.

Конкурс креативных елок проводится под Новый год в Гродно уже несколько лет, каждый раз авторы работ удивляют, а иногда и шокируют горожан смелостью творческих задумок. В нынешнем году в конкурсе участвует около сорока предприятий и организаций города. Креативные елки выставлены на всеобщее обозрение в парке Жилибера.

В нынешнем году многие композиции дополняет символ 2021 года – бык. Кто-то показал его в виде могучего зубра, стоящего возле нарядной елочки, кто-то – изобразил на елочных украшениях.

Соригинальничали гродненские производители. Молочный комбинат выставил в парке большого пластикового быка с бутылкой молока в копытах, а мясокомбинат выставил напоказ муляж говяжьего окорока, обрамив его в веревочный конус в виде елки. Самый смешной бычок получился у производителя автомобильных фильтров, которые собрали рогатый символ года из собственной продукции.

© Sputnik / Инна Гришук Так символ наступающего года видит местный молочный комбинат

Награду за самую трудоемкую работу можно смело отдать отделу образования Ленинского района, который представил пластилиновую елку высотой в два метра. Вся поверхность композиции украшена слепленными вручную героями популярных мультфильмов.

© Sputnik / Инна Гришук Отдел образования одного из районов Гродно вылепил елку из пластилина (на переднем плане)

Можно найти зайца из "Ну погоди", Винни-Пуха, смешариков, Микки-Мауса или единорога. Прохожие внимательно рассматривают пластилиновую елку и гадают, сколько учителей и детей участвовало в ее лепке.

Работники МЧС решили превратить елку в спасателя – обмотали ее шлангом для воды, прикрепили старые галоши вместо ног, перчатки вместо рук и огнетушитель вместо головы.

© Sputnik / Инна Гришук Елка-спасатель от МЧС (слева)

Есть на креативной аллее еловые гномы, елка из бутылок из-под шампанского, пластмассовых или железных труб, из виниловых пластинок, ящиков для фруктов или газосиликатных блоков.

Выставка необычных новогодних деревьев в парке Жилибера продлится до середины января, а до конца года городская мэрия выберет три лучших работы и наградит их авторов. Отдельный приз обещают вручить автору елки, которую признают лучшей по итогам интернет-голосования.