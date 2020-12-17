В Гродно открывается Jysk. Рассказываем, где и когда

Источник материала: Tut.by

В Гродно открывается первый в регионе магазин датской компании Jysk. Он разместится в торгово-развлекательном комплексе Triniti. Открытие запланировано на начало 2021 года.



Фото: Станислав Коршунов

Первый Jysk в Беларуси открылся в ноябре 2016 года. Сейчас магазины есть в Минске, Молодечнo, Бресте, Могилеве и Бобруйске. Jysk в ТРК Triniti — девятый магазин сети в Беларуси.

В гродненском магазине помимо традиционных полок с товарами разместятся и выставочные «комнаты» с готовыми дизайнерскими решениями.