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В Гродно открывается Jysk. Рассказываем, где и когда

17.12.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно открывается первый в регионе магазин датской компании Jysk. Он разместится в торгово-развлекательном комплексе Triniti. Открытие запланировано на начало 2021 года.


Фото: Станислав Коршунов

Первый Jysk в Беларуси открылся в ноябре 2016 года. Сейчас магазины есть в Минске, Молодечнo, Бресте, Могилеве и Бобруйске. Jysk в ТРК Triniti — девятый магазин сети в Беларуси.

В гродненском магазине помимо традиционных полок с товарами разместятся и выставочные «комнаты» с готовыми дизайнерскими решениями.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно открывается первый в регионе магазин датской компании Jysk.
 
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