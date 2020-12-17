В Минске суд начал рассматривать уголовное дело по событиям 14 июля, когда произошла потасовка с ОМОН

Источник материала: Tut.by

17 декабря в суде Первомайского района Минска начали рассматривать уголовное дело против Ильи Туркова. Его обвиняют по статьям 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК РБ за события, которые происходили возле станции метро «Площадь Победы» 14 июля, сообщает сайт spring96.org .



Фото: spring96.org

Дело рассматривает судья Татьяна Линник. Потерпевшим выступает сотрудник ОМОН Игорь Остапук.

Сегодня на процессе был допрошен Илья Турков. Мужчина был задержан 27 июля дома и с того времени находится под стражей. Своей вины в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них он не признал. А вот вину по статье 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) — признал.



По данным spring96.org, на этих скриншотах с видео запечатлен Илья





Суд допросил потерпевшего, после перешел к изучению письменных материалов дела. По ним, Игорь Остапук получил царапины рук, травму коленного сустава, стоимость лечения составила 2580 рубля 50 копеек. Также сотрудник ОМОН запросил моральную компенсацию в 1000 рублей.

В суде объявлен перерыв, рассмотрение дела продолжится 23 декабря.