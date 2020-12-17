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В Минске суд начал рассматривать уголовное дело по событиям 14 июля, когда произошла потасовка с ОМОН
17.12.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 декабря в суде Первомайского района Минска начали рассматривать уголовное дело против Ильи Туркова. Его обвиняют по статьям 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК РБ за события, которые происходили возле станции метро «Площадь Победы» 14 июля, сообщает сайт
Дело рассматривает судья Татьяна Линник. Потерпевшим выступает сотрудник ОМОН Игорь Остапук.
Сегодня на процессе был допрошен Илья Турков. Мужчина был задержан 27 июля дома и с того времени находится под стражей. Своей вины в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них он не признал. А вот вину по статье 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) — признал.
Суд допросил потерпевшего, после перешел к изучению письменных материалов дела. По ним, Игорь Остапук получил царапины рук, травму коленного сустава, стоимость лечения составила 2580 рубля 50 копеек. Также сотрудник ОМОН запросил моральную компенсацию в 1000 рублей.
В суде объявлен перерыв, рассмотрение дела продолжится 23 декабря.
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В Минске суд начал рассматривать уголовное дело по событиям 14 июля, когда произошла потасовка с ОМОН
178 декабря в суде Первомайского района Минска начали рассматривать уголовное дело против Ильи Туркова. Его обвиняют по статьям 342 (Организация и подготовка...
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