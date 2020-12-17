|
С Гродненским детским хосписом через суд расторгли договор аренды помещений, где были социальные мастерские
17.12.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненский детский хоспис в суде по аренде помещения в урочище Пышки, где волонтеры шили СИЗы для врачей и были творческие мастерские, в первой инстанции проиграл. По решению суда, договор аренды с Гродненским детским хосписом должен быть досрочно расторгнут. Благотворительная организация собирается оспаривать это судебное решение. Об этом представители хосписа
Напомним, 1 декабря в экономическом суде Гродно состоялось первое заседание суда, на котором детский хоспис был ответчиком. Комбинат школьного питания Октябрьского района хотел выселить мастерские из своих помещений, а также требовал выплатить штраф за использование помещения не по назначению (1681 рубль) и погасить просроченную аренду — 2978 рублей.
Представители хосписа говорили, что все делалось в соответствии с уставом организации.
— Наши дети совместно с волонтерами шили СИЗы для врачей города. Опять-таки, это уникальный проект, когда люди с инвалидностью участвуют в социальной жизни. Для них важно видеть, что они полезны обществу, это хорошая социализация. Коммерческих проектов мы там не организовывали, — говорят в детском хосписе.
Помещение в урочище Пышки благотворительной организации выделили городские власти летом 2020 года. Тогда социальная мастерская, которая действовала при Гродненском детском хосписе и на базе которой на время пандемии организовалась самая большая волонтерская площадка по пошиву защитных костюмов для медиков, в середине мая столкнулась с проблемой. В импровизированную швейную мануфактуру пришла администрация поликлиники, в помещениях которой и располагается хоспис, и попросила волонтеров съехать. Но уезжать было некуда. Тогда гродненцы обратились за помощью к председателю Гродненского горисполкома Мечиславу Гою — и он
Суд дал время сторонам на примирительную процедуру. Однако стороны не договорились, и 15 декабря, как
По решению суда, с Гродненским детским хосписом договор расторгнут досрочно. Организацию принудят освободить помещения. Хоспис оплатит судебные издержки КШП в размере 1080 рублей. Штраф 1671,57 рубля (сумма аренды за три месяц) за неуплату аренды платить не придется — судья отказал в этом истцу.
Договор будет расторгнут после вступление решения в силу — через 15 дней.
Представители хосписа намерены его обжаловать.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Гродненским детским хосписом через суд расторгли договор аренды помещений, где были социальные мастерские
Гродненский детский хоспис в суде по аренде помещения в урочище Пышки, где волонтеры шили СИЗы для врачей и были творческие мастерские, в первой инстанции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)