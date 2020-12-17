С Гродненским детским хосписом через суд расторгли договор аренды помещений, где были социальные мастерские

Источник материала: Tut.by

Гродненский детский хоспис в суде по аренде помещения в урочище Пышки, где волонтеры шили СИЗы для врачей и были творческие мастерские, в первой инстанции проиграл. По решению суда, договор аренды с Гродненским детским хосписом должен быть досрочно расторгнут. Благотворительная организация собирается оспаривать это судебное решение. Об этом представители хосписа написали в Instagram.



Так выглядела мастерская по пошиву СИЗов летом 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, 1 декабря в экономическом суде Гродно состоялось первое заседание суда, на котором детский хоспис был ответчиком. Комбинат школьного питания Октябрьского района хотел выселить мастерские из своих помещений, а также требовал выплатить штраф за использование помещения не по назначению (1681 рубль) и погасить просроченную аренду — 2978 рублей.

Представители хосписа говорили, что все делалось в соответствии с уставом организации.

— Наши дети совместно с волонтерами шили СИЗы для врачей города. Опять-таки, это уникальный проект, когда люди с инвалидностью участвуют в социальной жизни. Для них важно видеть, что они полезны обществу, это хорошая социализация. Коммерческих проектов мы там не организовывали, — говорят в детском хосписе.

Помещение в урочище Пышки благотворительной организации выделили городские власти летом 2020 года. Тогда социальная мастерская, которая действовала при Гродненском детском хосписе и на базе которой на время пандемии организовалась самая большая волонтерская площадка по пошиву защитных костюмов для медиков, в середине мая столкнулась с проблемой. В импровизированную швейную мануфактуру пришла администрация поликлиники, в помещениях которой и располагается хоспис, и попросила волонтеров съехать. Но уезжать было некуда. Тогда гродненцы обратились за помощью к председателю Гродненского горисполкома Мечиславу Гою — и он вмешался в ситуацию . Так мастерские хосписа и волонтеры въехали в помещение в урочище Пышки, однако в сентябре оказалось, что оттуда надо съезжать, хоть договор аренды был заключен до конца декабря этого года.

Суд дал время сторонам на примирительную процедуру. Однако стороны не договорились, и 15 декабря, как сообщает портал Hrodna.life, в Экономическом суде Гродненской области вынесли решение о расторжении договора аренды. Судья Эдуард Король частично удовлетворил иск Комбината школьного питания (КШП) Ленинского района к Гродненскому детскому хоспису.

По решению суда, с Гродненским детским хосписом договор расторгнут досрочно. Организацию принудят освободить помещения. Хоспис оплатит судебные издержки КШП в размере 1080 рублей. Штраф 1671,57 рубля (сумма аренды за три месяц) за неуплату аренды платить не придется — судья отказал в этом истцу.

Договор будет расторгнут после вступление решения в силу — через 15 дней.

Представители хосписа намерены его обжаловать.