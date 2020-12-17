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«Имеете право по Конституции». Власти Пружан ответили на просьбу горожан разрешить им гулять без задержаний
17.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Письма с просьбой разрешить
17 декабря ответ из райисполкома получила председатель пружанского координационного совета Анна Баран. В письме районные власти напоминают, что в соответствии со статьей 30 Конституции Беларуси, «граждане имеют право свободно передвигаться».
«Выдача каких-либо разрешений на передвижение в границах административно-территориальной единицы местными органами власти законодательством не предусмотрена. В случае, если вы усматриваете факты незаконного задержания со стороны сотрудников органов внутренних дел, для обжалования их действий вы вправе обратиться в прокуратуру Пружанского района или в управление внутренних дел Брестского облисполкома», — сообщается в письме за подписью председателя райисполкома Юрия Бисуна (копия документа есть в редакции. — TUT.BY).
Напомним, ранее жительница Пружан
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«Имеете право по Конституции». Власти Пружан ответили на просьбу горожан разрешить им гулять без задержаний
Письма с просьбой разрешить выйти из дома в магазин или на прогулку направили в Пружанский райисполком несколько активистов, которых в начале декабря задерживали...
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