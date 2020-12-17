ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Имеете право по Конституции». Власти Пружан ответили на просьбу горожан разрешить им гулять без задержаний

17.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Письма с просьбой разрешить выйти из дома в магазин или на прогулку направили в Пружанский райисполком несколько активистов, которых в начале декабря задерживали на улицах города «для установления личности». Местные власти рассмотрели поступившие обращения и ответили горожанам.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

17 декабря ответ из райисполкома получила председатель пружанского координационного совета Анна Баран. В письме районные власти напоминают, что в соответствии со статьей 30 Конституции Беларуси, «граждане имеют право свободно передвигаться».

«Выдача каких-либо разрешений на передвижение в границах административно-территориальной единицы местными органами власти законодательством не предусмотрена. В случае, если вы усматриваете факты незаконного задержания со стороны сотрудников органов внутренних дел, для обжалования их действий вы вправе обратиться в прокуратуру Пружанского района или в управление внутренних дел Брестского облисполкома», — сообщается в письме за подписью председателя райисполкома Юрия Бисуна (копия документа есть в редакции. — TUT.BY).

Напомним, ранее жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами. Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов на улицах города для установления личности. По данным Анны Баран, аналогичные просьбы местным властям написали четыре человека, а один дозвонился на прямую телефонную линию председателю райисполкома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письма с просьбой разрешить выйти из дома в магазин или на прогулку направили в Пружанский райисполком несколько активистов, которых в начале декабря задерживали...
 
Новости дня
Новости общества
 
В регионах некоторые больницы частично возвращаются к основному профилю и перестают принимать COVID
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика