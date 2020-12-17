«Имеете право по Конституции». Власти Пружан ответили на просьбу горожан разрешить им гулять без задержаний

Источник материала: Tut.by

Письма с просьбой разрешить выйти из дома в магазин или на прогулку направили в Пружанский райисполком несколько активистов, которых в начале декабря задерживали на улицах города «для установления личности». Местные власти рассмотрели поступившие обращения и ответили горожанам.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

17 декабря ответ из райисполкома получила председатель пружанского координационного совета Анна Баран. В письме районные власти напоминают, что в соответствии со статьей 30 Конституции Беларуси, «граждане имеют право свободно передвигаться».

«Выдача каких-либо разрешений на передвижение в границах административно-территориальной единицы местными органами власти законодательством не предусмотрена. В случае, если вы усматриваете факты незаконного задержания со стороны сотрудников органов внутренних дел, для обжалования их действий вы вправе обратиться в прокуратуру Пружанского района или в управление внутренних дел Брестского облисполкома», — сообщается в письме за подписью председателя райисполкома Юрия Бисуна (копия документа есть в редакции. — TUT.BY).

Напомним, ранее жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами. Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов на улицах города для установления личности. По данным Анны Баран, аналогичные просьбы местным властям написали четыре человека, а один дозвонился на прямую телефонную линию председателю райисполкома.