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В регионах некоторые больницы частично возвращаются к основному профилю и перестают принимать COVID

17.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В некоторых регионах Республики Беларусь больницы возобновляют обычный режим работы, сообщает Минздрав. По мнению чиновников, эпидемическая ситуация здесь позволяет это сделать.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Брестская область

  • В Брестской областной клинической больнице с 17 декабря специалисты гематологического отделения принимают пациентов в обычном режиме.
  • В Брестском областном онкодиспансере с 19 декабря открывается корпус № 2 (хирургические отделения на 180 коек).
  • В Брестской центральной городской больнице и Брестской городской больнице № 1 постепенно сокращаются дополнительные места, которые выделялись на COVID-19: за прошедшую неделю их стало меньше на 120 мест.
  • Кроме того, с 21 по 24 декабря планируется перепрофилирование коек кардиологического, гастроэнтерологического, ревматологического отделений и отделения торакальной хирургии в Брестской областной клинической больнице, а также сокращение дополнительных коек в Брестской центральной городской больнице и в Брестской городской больнице № 1.
  • С 4 декабря работает в плановом режиме эндокринологическое отделение Пинской центральной больницы.

Витебская область

  • С 21 декабря прекращается оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкодиспансера и возобновляется оказание плановой онкологической помощи в обычном режиме.
  • Также прекращается госпитализация пациентов на долечивание пневмоний в реабилитационный центр «Железняки» Витебского областного клинического кардиологического центра. После обработки в центре будет проводиться реабилитация пациентов после пневмоний.

Могилевская область

  • Перепрофилируется и начинает работать в обычном режиме с 21 декабря Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны.
  • С 28 декабря запланировано возвращение в обычный режим Могилевского областного лечебно-диагностического центра (филиал Кардиологической больницы).
 
 
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По мнению чиновников, эпидемическая ситуация здесь позволяет это сделать.
 
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