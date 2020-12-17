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В Минске дали два года колонии студенту, который ударил по лицу омоновца

17.12.2020 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 декабря в суде Советского района дали два года колонии студенту за то, что он ударил омоновца по лицу. Подробности сообщают в пресс-службе Верховного суда.

Студента одного из столичных вузов Б. обвинили по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Согласно обвинению, 17 октября возле дома на улице Козлова в Минске студент Б. не один раз ударил омоновца по лицу. Телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений. Сообщают, что парень сделал это с целью, чтобы избежать ответственности по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Молодой человек ранее не был судим.

Студента признали виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Советского района дали два года колонии студенту за то, что он ударил омоновца по лицу. Телесные повреждения относятся к категории легких телесных...
 
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