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В Минске дали два года колонии студенту, который ударил по лицу омоновца
17.12.2020 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 декабря в суде Советского района дали два года колонии студенту за то, что он ударил омоновца по лицу. Подробности
Студента одного из столичных вузов Б. обвинили по статье 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
Согласно обвинению, 17 октября возле дома на улице Козлова в Минске студент Б. не один раз ударил омоновца по лицу. Телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений. Сообщают, что парень сделал это с целью, чтобы избежать ответственности по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Молодой человек ранее не был судим.
Студента признали виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
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В суде Советского района дали два года колонии студенту за то, что он ударил омоновца по лицу. Телесные повреждения относятся к категории легких телесных...
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