Два года «химии» и компенсация страданий. В Гродно вынесли приговор 55-летней женщине, укусившей девушку из ОМОНа

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор 55-летней Марине Поликарповой, которая, по версии обвинения, принимала участие в несанкционированном мероприятии, а после задержания в служебном микроавтобусе, «пытаясь покинуть транспортное средство», «противодействовала сотрудникам милиции и умышленно применила насилие». Пострадавшие — сотрудницы гродненского ОМОНа прапорщики милиции Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич. Первую обвиняемая укусила за руку, вторую, по версии следствия, ударила по лицу. Женщина же объясняла, что в митинге не участвовала, а избили именно ее — она же просто защищалась.



Фото: TUT.BY

Марина Поликарпова признана виновной по статье 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Суд приговорил женщину к двум годам так называемой домашней химии. Прокурор просил больше — два с половиной года, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Также она должна будет выплатить по 1,5 тысячи каждой из потерпевших сотрудниц милиции (они просили по пять тысяч), 162 рубля госпошлины и 440 рублей и 40 копеек за судмедэкспертизу.

Напомним, Марину Поликарпову задержали 9 августа, когда она находилась в центре города и отвели в микроавтобус, где находились две сотрудницы гродненского ОМОНа. Там случился конфликт между ними и Мариной.

На одном из судебных заседаний она рассказывала:

— В бусе я спросила у девушек, предъявлять ли мне паспорт. Кто-то из них сказал: «Небось в Польше живешь». Я ответила, что у меня есть паспорт и они могут посмотреть, где я живу. Я вообще не поняла, к чему была эта реплика. А потом меня стали оскорблять, назвали с*кой. Я спросила, почему они меня оскорбляют, за что. Они молодые девушки, я по возрасту им в матери гожусь. Все это повергло меня в шок. И тогда Бондарчук ударила меня кулаком в плечо и ногой в бедро. После этого я упала на сиденье. И встать оттуда больше не могла. Потом она нанесла мне руками множество ударов. Один пришелся на лицо, очки разбились, зрение у меня плохое, я в тот момент потеряла вообще ориентацию, где я и что происходит. Потом я попросила, чтобы они представились. Они смеялись, что-то между собой говорили. А потом сказали: «Я Маша Лукашенко, а я Настя Лукашенко». «А при чем здесь Лукашенко?» — спросила я. «Не заткнешься, мы сейчас на тебя наручники наденем». Тогда я протянула руки и говорю, что раз надо и они имеют право это сделать, то пусть и надевают. Но надели они наручники так, что один расстегнулся. Я возьми и съязви: «Не можете даже нормально наручники надеть». Они еще нанесли несколько ударов. Единственное, что я могла делать, — это защищаться. Я отмахивалась правой рукой. Мазуркевич схватила меня за правую руку, Бондарчук придвинулась ко мне вплотную, встала на колено на соседнее сиденье и пыталась душить меня. В тот момент я реально испугалась за свою жизнь.

17 декабря на очередном судебном заседании в числе прочих опросили и судмедэксперта. По его словам, телесные повреждения — 51 синяк и раны — могли быть от 13 травматических воздействий: как от ударов, так и от удушения.

Также адвокат обвиняемой попросила объяснить потерпевших сумму компенсации в пять тысяч рублей. Одна из сотрудниц ОМОНа рассказала, что лечение ей не требовалось, но были «моральные страдания»: мол, после опубликования этой истории в адрес ее семьи посыпались угрозы, а также были озвучены личные данные сотрудниц милиции.

В своем последнем слове Марина Поликарпова сказала, что эмоционально защищала себя и свою жизнь, поэтому частично признает свою вину.

— Конфликт возник из-за того, что Бондарчук и Мазуркевич оскорбили меня в грубой и нецензурной форме.