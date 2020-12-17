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Еще одному политзаключенному предъявили новое обвинение - он остается под стражей на неопределенный срок

17.12.2020 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Политзаключенному Александру Арановичу предъявлено новое обвинение по статье о подготовке к участию в массовых беспорядках. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», политзаключенный остается под стражей на неопределенный срок.


Фото: "Белсат"

Родителей Александра Арановича в начале декабря вызвали на допрос в Следственный комитет по новому обвинению сына, сообщают правозащитники. Политзаключенному предъявлено обвинение по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки).

Мама Арановича говорит, что Александр вину не признает, от дачи показаний он отказался с самого начала, а предъявляемые ему обвинения называет «бурной фантазией следствия». Женщина говорит, что все новости о сыне они узнают из его писем, так как с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Аналогичные обвинения, напомним, 15 декабря были предъявлены блогеру Игорю Лосику и политику Николаю Статкевичу. Игорь Лосик в знак протеста объявил голодовку. Его жена Дарья Лосик заявила, что в знак солидарности с мужем тоже объявляет голодовку.

38-летний житель Старых Дорог Александр Аранович — член команды YouTube-канала «Страна для жизни», водитель автодома. Был задержан Гродно задержали Сергея Тихановского">во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая. Первоначально было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Однако по истечении 10 суток уже в минском СИЗО № 1 Арановичу и еще семерым задержанным в тот день предъявили обвинение по ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

 
Теги: Гродно
 
 
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Политзаключенному предъявлено обвинение по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Массовые беспорядки).
 
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