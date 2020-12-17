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«Год был непростой». В Минске будет работать еще одна рождественская ярмарка

17.12.2020 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 декабря на площадке возле МТЗ начнет работать еще одна ярмарка «Кiрмаш святочнага настрою». Об этом сообщает пресс-служба МТЗ.


На площадке возле завода будет работать ярмарка с сувенирами, едой, глинтвейном. В пресс-службе говорят, что возле завода каждый год наряжают елку, украшают сквер и организовывают торговлю.

Кроме точек комбината общественного питания МТЗ в ярмарке будут участвовать предприятия Витебщины, в том числе «Поставский молочный завод», «Витебский мясокомбинат», «Верхнедвинский маслосырзавод», «Полоцкий молочный комбинат» и «Оршанский мясоконсервный комбинат».


— Главная наша задача — создать праздничное настроение. Мы понимаем, что год был непростой, но предновогодние и рождественские праздники любят практически все. А поскольку эпидемиологическую ситуацию пока нельзя назвать благополучной, общение на свежем воздухе сейчас — самый правильный вариант. Мы приглашаем всех на праздник. Будет вкусно, весело, музыкально. И не без сюрпризов, — сказал первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» Тарас Мурог.

«Кiрмаш святочнага настрою» будет работать с 11 часов до 18 часов 19 декабря и с 9 часов утра до 13 часов 20 декабря. Ярмарка будет работать до 24 декабря, потом с 28 по 31 декабря, а также в период с 11 по 15 января 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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19 декабря на площадке возле МТЗ начнет работать еще одна ярмарка «Кiрмаш святочнага настрою». На ярмарке будут продавать сувениры, глинтвейн, еду.
 
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