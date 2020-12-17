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В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию
17.12.2020 21:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В РНПЦ «Мать и дитя» 17 декабря ребенку со спинальной мышечной атрофией впервые в стране ввели самый дорогой в мире генный препарат — онасемноген абепарвовек (Золгенсма). Это лекарство применяется для лечения детей с СМА,
— Это первый в истории страны случай. Введение препарата стало возможным благодаря работе большого количества людей и содействию Минздрава на всех этапах поставки препарата в страну, — заявил директор центра Сергей Васильев.
По словам замдиректора центра Елены Улезко, теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА.
— Коммерческая стоимость препарата составляет около 2,5 млн долларов. Малышка, которая стала первым пациентом, была включена в международную глобальную программу управляемого доступа к генной терапии AVXS-101, в которой методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату, — рассказала доцент кафедры детской неврологии БелМАПО, главный внештатный специалист Минздрава по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей Ирина Жевнеронок, которая руководила командой.
Медики сообщили, что после введения препарата девочка чувствует себя удовлетворительно.
Малышка появилась на свет 15 августа 2019 года в Новополоцке. А 31 декабря родители девочки
В ноябре мы писали, что еще для одной малышки с СМА Миланы Пшенко
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В РНПЦ «Мать и дитя» 17 декабря ребенку со спинальной мышечной атрофией впервые в стране ввели самый дорогой в мире генный препарат - онасемноген абепарвовек...
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