Тело Марадоны сохранили ради ДНК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Суд в Аргентине постановил сохранить тело легендарного футболиста, чемпиона мира-1986 Диего Марадоны на случай, если потребуется установить его отцовство, сообщает "Рейтер".

Марадона скончался на 61-м году жизни 25 ноября из проблем с сердцем. На следующий день его похоронили в пригороде Буэнос-Айреса.

После смерти легендарного аргентинца его многочисленные родственники начали борьбу за его многомиллионное наследство. Официально признанными детьми Марадоны, которые могут претендовать на часть наследства, считаются пять человек.

Еще шесть человек пытаются доказать, что бывший футболист также приходится им отцом. В частности, 25-летняя Магали Гил утверждает, что также является дочерью Марадоны. Женщина обратилась в суд, чтобы провести исследование образцов ДНК аргентинца.

Несмотря на то, что ранее адвокат Марадоны сообщил, что его образцы ДНК уже были взяты, суд постановил, что тело футболиста не должно быть кремировано в ближайшее время.