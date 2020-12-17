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Вековой дуб в деревне Колдычево и сегодня хранит следы зверств фашистов

Сегодня от лагеря смерти остались только руины. Их сохранили в память о страшных событиях

Место памяти - деревня Застаринье. Вместо домов стоят черные гранитные плиты

В деревне Грозово Копыльского района тоже вспоминают день трагедии

До 24 декабря проект "Память сердца" объединит все регионы страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриотическая акция "Память сердца" прошла в Барановичском районе Мемориал расположен недалеко от лагеря смерти. В годы оккупации там уничтожили 22 тысячи человек. Стариков и детей убивали в газовых камерах, морили голодом и...

Мемориал расположен недалеко от лагеря смерти. В годы оккупации там уничтожили 22 тысячи человек. Стариков и детей убивали в газовых камерах, морили голодом и расстреливали. Годы прошли, но память об этом живет в наших сердцах. Невинных жертв войны сегодня вспоминали и в других населенных пунктах. Сохранить историю, передать будущему поколению и не допустить повторения нацизма – наш священный долг.продолжит.Здесь были скобы, по которым узников заставляли взбираться наверх, надевать себе петлю и совершать акт самоуничтожения. Эти события кажутся настолько жуткими, что в них сложно поверить. Невинных людей пытали и распинали на дереве. Вековой дуб в деревне Колдычево и сегодня хранит следы зверств фашистов: металлические скобы на стволе так и не заросли. Как не зарастут и раны в сердцах местных жителей. Историю местного гетто Зинаида Мороз рассказывает по воспоминаниям своих родителей. Они жили в Колдычево в Великую Отечественную и видели геноцид своими глазами. В годы оккупации здесь стоял немецкий лагерь смерти, куда привозили евреев, партизан и советских военнопленных.Сюда привозили людей из всей Беларуси. Узников убивали в газовых камерах и расстреливали. Всего в колдычевском лагере смерти погибли 22 тысячи человек.На месте стихийных захоронений в 2007 году по указу президента в Колдычево построили мемориал. На стене плача - еврейские, православные, католические и цыганские символы. Почтить память жертв войны сюда приходят не только в патриотические государственные праздники. Проект "Память сердца" объединил молодое и старшее поколение местных жителей.Еще одно место памяти - деревня Застаринье. Сегодня здесь могли бы играть дети, но вместо домов стоят черные гранитные плиты. За связь с партизанами в мае 1943 года фашисты заживо сожгли 386 местных жителей. Среди них - 70 детей. В живых остались единицы. В память о трагедии участники акции возложили живые цветы и выставили лампады в форме сердца.В деревне Грозово Копыльского района сегодня тоже вспоминают день трагедии, которая произошла 79 лет назад. Тогда специальный отряд полиции расстрелял здесь около 600 евреев, узников гетто. Память жертв нацизма почтили минутой молчания.Патриотические акции пройдут в больших и маленьких населенных пунктах на местах героических сражений и гибели жертв войны.