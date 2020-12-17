Диалоговые площадки и общественные приемные продолжают работать по всей стране

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Обратиться с волнующим вопросом или предложением может каждый.

Время измерять результатом. Под таким условным девизом прошла сегодня встреча депутатов с мэром Минска Владимиром Кухаревым. Обсуждали проблемы отдельных районов, улиц и даже дворов столицы. Народные избранники пришли со своими инициативами. В частности, жителей Фрунзенского района - самого густонаселенного и молодого - волнует строительство социальной инфраструктуры: детских садов и школ. В Московском районе Минска ждут площадку для паркура. Из актуального – водоснабжение из подземных источников, строительство завода по переработке мусора. В целом закрытых тем сегодня не было.