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Диалоговые площадки и общественные приемные продолжают работать по всей стране
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обратиться с волнующим вопросом или предложением может каждый.
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Обратиться с волнующим вопросом или предложением может каждый. Время измерять результатом. Под таким условным девизом прошла сегодня встреча депутатов с мэром...
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